Obžalovanému pětapadesátiletému invalidnímu důchodci Alexandru K., jeho družce a třem jejich synům hrozí za pokus o těžké ublížení na zdraví až desetileté tresty.
Kauzu řeší Krajský soud v Plzni, protože podle názoru Vrchního soudu v Praze je v případě rvačky v bytě možné uvažovat i o přísnějším paragrafu se sazbou až 12 let vězení.
Souzení obžalobu odmítají. „Necítím se být vinen,“ postupně prohlásilo před soudem všech pět obžalovaných.
Nejdřív museli opravit brzdy, pak se za dcerou rozjeli
Nejstarší ze souzených líčil, jak jim loni v lednu zavolala před půlnocí dcera a chtěla, aby pro ni okamžitě do malé vesničky Bražec přijeli. Že prý se chce hned odstěhovat i s dítětem, protože ji zmlátil příbuzný partnera.
„Nejdřív jsme museli spravit brzdy na autě, jeli jsme tam až druhý den. Když jsme přišli k domu, dcera řekla, že nikam nejede. Že se udobřili. Pozvala nás nahoru do bytu, tam pak šla do pokoje pro malou. Viděl jsem ale, jak z jednoho pokoje vyběhl otčím nastávajícího zeťáka a běžel k němu. Křikl jsem, ať ho pustí. Zeťáka pustil, přišel ke mně a dal mi takovou ránu, že jsem šel do podřepu. Vyrazil mi jeden zub, dva mi uvolnil. Klečel jsem, nevěděl jsem, co se děje. Oči jsme měl plné slzí. Pěstmi zaútočil i na hlavu mého syna,“ líčil muž.
Násilníci vtrhli do bytu a zbili pět mužů, pak vyhrožovali a vydírali
Moc prý toho kolem sebe neviděl, družka ho podle jeho slov táhla z bytu do auta. „My jsme žádnou zbraň neměli,“ zdůraznil.
Obžalovaný tvrdí, že i druhá rodina bývala super. Prý se domluvili, že potyčku nebudou řešit přes policii, vše zůstane v rodinách.
Policie k překvapení souzených začala ale potyčku řešit. A to nejen kvůli zraněním. Podle policie nejstarší z útočníků přes sociální sítě vyhrožoval jednomu ze zbitých, aby na policii nevypovídali. Když jeden ze synů nejstaršího z obžalovaných musel koncem května na výslech, podle obžaloby opět následovaly výhrůžky druhé rodině.
Skončíš pod kytkama, vyhrožoval
„Obvinění se zřejmě dozvěděli o průběhu trestního řízení, a tak měli 30. května kolem šestnácté hodiny odpolední několika telefonními hovory vyhrožovat dalšímu z napadených mužů fyzickou újmou,“ upřesnil loni v červnu policejní mluvčí Jan Bílek.
Podle obžaloby tam kromě vulgárních nadávek zazněla i varování, že skončí pod kytkama nebo aby si dávali pozor na rychle jedoucí auta.
Alexandr A. řekl, že co zaznělo v telefonu, řekl v naštvání. „To jsem nemyslel vážně. Oni nás podvedli a ještě si vymysleli věci, které nebyly pravda,“ vysvětloval obžalovaný, který v minulosti strávil za mřížemi podstatnou část svého života. Hlavně prý za ježdění bez řidičáku, tvrdil.
„Teď jsem venku 10 let, tak dlouho jsem na svobodě v životě nebyl. Proč bych dělal něco takového, co je v obžalobě?“ argumentoval při výslechu šestinásobný otec a šestnáctinásobný děda.
Soud bude pokračovat výslechy svědků.