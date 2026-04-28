Nejdřív kalhoty dolů, pak mikina s tričkem a ponožky a šup do kašny zvané Anděl. „Stále někdo nechápe, že městské kašny rozhodně ke koupání neslouží,“ upozorňuje opětovně mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Dodává, že ze sobotního nočního koupání na náměstí Republiky má cizinec, který musel být hodně otužilý, protože noční teploty padaly k nule, určitě skvělé video, které natáčel jeho kamarád. A také dostal „placáka“ od dalšího kamaráda, nejvýstižnější reakce byla ovšem od účastníka, který se po celou dobu držel rukama za hlavu.
Než přijeli strážníci, muž se stačil obléknout. „Nejde totiž jen o porušení pravidel, ale především o bezpečnost. Povrch kolem kašen i jejich vnitřní části bývají velmi kluzké a snadno zde může dojít k pádu a následnému zranění, zvláště když jsou plavci pod vlivem alkoholu,“ pokračuje mluvčí.
I tento plavec se patrně posilnil alkoholem. Strážníci mu sice dýchnout nedali, ale byl z něj cítit.
Riziko podle mluvčí představují také samotné trysky a další technické prvky, u nichž může při neopatrném pohybu dojít k poškození. Jejich oprava a uvedení do původního stavu pak může znamenat nemalé náklady.
„Nelze opomenout ani hygienické hledisko. Voda v kašnách není určena ke koupání ani k osobní hygieně,“ varuje Pužmanová s tím, že kašny mají zpříjemňovat atmosféru města, nikoli sloužit jako improvizované koupaliště.
Koupání v plzeňských kašnách každý rok někoho zláká. Většinou to bývají turisté z Německa.