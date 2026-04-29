Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení, náklaďák shořel

K požáru domíchávače betonu, který stál u rozestavěného domu, vyjížděli hasiči do ulice U pondu krátce po třetí hodině odpoledne. Při jejich příjezdu bylo vozidlo již celé v plamenech.
„Nasadili jsme dva C proudy,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kromě domíchávače hořel i vedle stojící kontejner a plameny zasáhly i zeď novostavby.
|
Zasahovaly profesionální jednotky z Nýřan a Plzně-Košutky a také jednotka sboru dobrovolných hasičů z Nýřan. Na místo dorazili i policisté a pracovníci ČEZ, kteří vypnuli elektrický proud.
Čtyřicetiletý řidič se totiž ramenem domíchávače dotkl elektrického vedení a vozidlo začalo poté okamžitě hořet. Bylo nutné proud vypnout.
Po uhašení plamenů hasiči vypustili z ramene domíchávače hydraulický olej, aby jej mohli sklopit, a následně vozidlo odvézt pryč. „Škoda na vozidle je 5,1 milionu korun,“ vypočetl Poncar.
Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce, vyšla negativně. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti,“ uvedla k případu policejní mluvčí Eva Červenková.