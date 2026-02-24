Popadl lékařku a proletěl s ní dveřmi. Nemocnice ukázala útoky pacientů

Podle Josefa Hlaváčka, zdravotnického záchranáře KARIM FN Plzeň, se s agresivními pacienty setkávají každý týden. Většinou jsou to lidé, kteří jsou pod vlivem návykových látek či alkoholu, jsou to agresivní cizinci, psychiatričtí pacienti či lidé trpící demencí v pokročilém stadiu.
Na videu je například zachycena scéna, kdy pacient kope a strká na schodech do zaměstnance nemocnice. Ten pak na chodbě před agresivním útočníkem utíká a nakonec se schová v místnosti.
Na dalším záběru je jiný muž, který rukou zaťatou v pěst tak dlouho mlátí do plastové židle, až ji nakonec rozbije.
Další agresivní pacient si vzal v akutní zóně lékařku jako štít a proletěl s ní dveřmi.
„Měla jsem docela i strach“
FN má kromě najaté ochranky od podzimu také vlastní bezpečnostní pracovníky urgentního příjmu. Ti čekají u vstupních dveří na problémového pacienta, kterého právě přivážejí, a mají již informace, že je agresivní. Takového pacienta pak doprovázejí po nemocnici. Pokud to sami nezvládnou, zavolají na pomoc státní či městskou policii. Personál je volá na pomoc také ve chvíli, kdy čelí útokům.
Pod zveřejněným videem se objevilo několik stovek komentářů. „Na jednu stranu je skvělé, že existuje taková pomoc pro zdravotnický personál, na druhou stranu je však velmi smutné, že vůbec musí být potřeba. Před několika lety by to bylo naprosto nemyslitelné, zatímco dnes je to bohužel zcela běžné,“ napsala žena na sociální síti.
Další pisatelka přidala svoji zkušenost: „My jsme tam jednou museli v pátek večer, manžel se zhoršil po operaci. A jak chodil po těch vyšetřeních a já na něj čekala na chodbách, tak co se tam dělo, bylo hrozný. A popravdě jsem měla docela i strach.“
„Na tuhle práci musí mít člověk nervy. Máte můj obdiv,“ dodává další pisatel.