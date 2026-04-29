Akční videa z dílny Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou už nějaký ten čas běžnou součástí komunikačního stylu tiskového oddělení státního podniku. Po strhujícím Janu Rýdlovi se ve videu nově odvázala tisková mluvčí Petra Drkulová.
„Právě tady za mnou probíhá poslední odstřel,“ říká ve videu mluvčí ve žluté vestě, zatímco v pozadí se odehrává scéna jako z akčního filmu. Výbuch v plánovaném zářezu nadzvedává na zhruba 50 metrech asi 8 tisíc kubíků skalnatého podloží.
Po výbuchu mluvčí při odklízecích pracích přiloží ruku k dílu. „Na jeden výbuch bylo potřeba zhruba pět kilometrů roznětného vedení,“ snaží se jeho zbytky vytáhnout z rozvalených kamenů.
Skalnaté podloží u Janova, se kterým stavbaři v projektu nepočítali, komplikuje stavbu budoucího zářezu u Janova od samého začátku. Původně na jeho zdolání stavbaři nasadili skalní frézu, později narazili na ještě tvrdší materiál, a od začátku ledna tak postupovali dál pomocí odstřelů.
„Za tři měsíce to bylo 13 odstřelů a skoro 100 tun trhaviny. Odtěžili jsme téměř 100 tisíc kubíků horniny, což je asi tak, jako kdybychom čtyřicetkrát vybagrovali olympijský bazén,“ uvedla na závěr Petra Drkulová. Stále podle ní platí, že dálniční obchvat začne fungovat v srpnu 2027.
Výstavba dálnice D35 kolem Litomyšle začala loni v únoru. Úsek je dlouhý 10,5 kilometru, jeho součástí je 14 mostních objektů, jedna mimoúrovňová křižovatka Janov a také 13 protihlukových stěn o celkové délce téměř sedm kilometrů.
Příští rok v létě by měla nová dálnice propojit již hotový úsek z Janova do Opatovce a úsek z Džbánova do Litomyšle, který by měl být dokončen v prosinci, nebo na začátku příštího roku.
Vznikne tak souvislý dálniční tah dlouhý 74 kilometrů mezi dálnicí D11 a Svitavami. Zbývající dva úseky dálnice D35 do Mohelnice, které vzniknou ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP), se mají začít stavět letos s termínem dokončení v roce 2030.