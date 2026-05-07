Muž na policejním parkovišti zapálil zadržené auto, chtěl tím zahladit stopy

Policisté o případu z loňského podzimu nyní informovali s tím, že ukončili vyšetřování a navrhli obžalobu třiatřicetiletého muže.
Ten se podle policistů v říjnu pohyboval na Blanensku v Audi A6, které bylo předtím ukradeno v Olomouci. Muž navíc šoféroval, přestože měl dva platné zákazy řízení.
Začátkem listopadu tento ukradený vůz nalezl v jedné z prostějovských ulic zdejší strážník. Policisté jej následně umístili na své parkoviště obehnané zdí. Podezřelý se tam hned druhý den vypravil a hodil přes zeď na auto tři zápalné lahve. „Jen díky rychlému zásahu ostrahy vozidlo neshořelo,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Podle ní chtěl muž tímto způsobem zahladit stopy po používání auta. Jeho krádež se přitom policistům podezřelému prokázat nepodařilo.
|
Kamarádovi zapálil auto. Chtěl ho tím zachránit před utrácením za opravy
Další vrub si připsal letos v lednu, kdy na benzince v Nezamyslicích na Prostějovsku vypáčil tři schránky výdejního samoobslužného boxu. „Dvě z nich byly prázdné a v jedné našel elektroniku za necelých 49 tisíc korun, kterou odcizil. Na poškození boxů způsobil další škodu ve výši nejméně 15 tisíc korun,“ vyčíslila Zajícová.
Muž je nyní obviněn z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádež a poškození cizí věci.