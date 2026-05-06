Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky

Pivovary spadající pod skupinu Pivovary Zubr mění koncept letních pivních festivalů. Od klasických pivních slavností na městském náměstí plném stánků a živé hudby se snaží návštěvníky nalákat zejména na zážitky.
„Nové koncepty letních akcí jsme připravili tak, aby organicky doplňovaly náš nový vizuální styl a komunikační linku. Naším cílem je pozvat lidi, aby s námi sdíleli radost ze společných chvil v unikátním prostředí našich pivovarů,“ vysvětlil marketingový ředitel skupiny Ondřej Roček.
Jednou ze zásadních změn, jak se chtějí krajské pivovary přiblížit lidem v regionu, je chystaná novinka takzvaných Holba Pointů. „Protože Holba má koncept, který říká, že se chceme věnovat kempování v přírodě, budeme v Koutech nad Desnou vytvářet náš první projekt, speciálních kempů,“ přiblížil Roček.
Podle marketingového ředitele je projekt ve fázi příprav, nicméně už teď jej Roček označil za jednu z vlajkových lodí celé pivovarnické skupiny. „Je to zaměřené na lidi, kteří chtějí jít ven, nechtějí se ubytovat v dražším hotelu nebo penzionu, takže to bude úplně jiný typ zážitku,“ podotkl.
Zaměřené na zážitky budou ale také pivní festivaly, které pivovary pořádají přímo ve svých areálech. Na konci srpna, přesněji 28. a 29. proběhne v Hanušovicích dvoudenní Holba Fest. Podle organizátorů chce pivní festival maximálně využít okolní horskou přírodu a rozšířit událost zejména pro ty, kteří hledají více než pouhý koncert.
Novinkou tak bude stanování přímo v areálu pivovaru, společný výšlap v doprovodu šerpů na vyhlídku s akustickým koncertem písničkáře Pokáče, i gastronomická cesta Hory na talíři se specialitami z Jeseníků, Beskyd, Krkonoš nebo Orlických hor.
Změn se dočká i Litovelské pivobraní či Zubrsraz
Také Litovelské pivobraní, které proběhne na 8. srpna přímo v areálu pivovaru, láká na pestrý kulturní program, například v podobě kuchařské show Ze Mě šéfkuchaře Vojtěcha Nemravy, který představí, jak lze pivo párovat s lokálními surovinami.
„Nemrava připravil tři typy speciálních receptů, kterým my v tuto chvíli říkáme ‚hanácké koláče‘. Každý koláč bude speciálně vymyšlený k párování s jedním z našich piv. K naší jedenáctce, která je hořká, se totiž hodí něco jiného než třeba k Moravanovi,“ vysvětlil Roček.
Organizátoři ale také krom hudebního doprovodu například od kapel No Name, Walda Gang, Vesna nebo Kateřiny Marie Tiché vsázejí organizátoři také na moderní cirkus Losers Cirque Company, který během akrobatického představení propojí hudební zážitek a moderní umění.
Speciální zážitek čeká také návštěvníky Zubrsrazu v Přerově, který se koná v sobotu 6. června v Přerově. Organizátoři chystají ZubrArénu postavenou na motivu přátelského soupeření.
„ZubrAréna nabídne řadu výzev, součástí festivalu bude velká aréna o různých disciplínách, jako je jízda na zubrovi či MMA trenažér. Zároveň nabídneme lidem setkání se známými MMA zápasníky,“ uvedl marketingový ředitel.
Letní limitka má přilákat mladé
Krom proměny pivních slavností láká zejména pivovar také na novinku v podobném duchu, jako je višňový ležák, který se podařilo během uplynulého prodlouženého víkendu vyprodat.
„Myslím si, že to je o tom, že člověk mění své priority. Z pivařů se nestávají čistě konzumenti ochucených piv a naopak, ale šířka záběru je větší. Vidím u většiny klasických pivařů, že přišly krásné dny, teplo a tohle pivo má své zákazníky,“ vysvětlil litovelský sládek Petr Kostelecký s tím, že jen za prodloužený víkend se podařilo prodat 51 tisíc višňových piv.
Letošní novinkou pro český trh bude ale zejména limitovaná letní edice pšeničného piva. Zatímco spousta piv se pohybuje na přibližně 4,5 procentech alkoholu v objemu, v tomto případě sází Pivovar Litovel na slabší a osvěžující pivo.
„Chceme tak přitáhnout mladou generaci k tomu, ať naše produkty rádi vyhledávají a ochutnávají. Pevně věřím, že se to potká s úspěchem, byť je to velká výzva, což pšenice vždycky byla a bude,“ podotkl sládek.
Podle Ročka ale nejsou slabší piva jedinou cestou, jak přilákat mladší klientelu. „Značky musí mít nějakou vyšší ambici. Mladá generace dnes zná trendy ze zahraničí a vybírá si značky, které jsou pro ně aspirativní. Proto chceme značku budovat nejen na pivu, ale celkově i na akcích,“ uzavřel Roček.