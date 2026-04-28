Žena s pěti promile sedla na kolo a skončila v nemocnici, nehodu řeší policie

  13:00,  aktualizováno  13:00
Silně opilá šestatřicetiletá žena nezvládla jízdu na kole a havarovala poblíž obecního úřadu v obci Újezd u Uničova na Olomoucku. Přivolaní policisté ženě naměřili 4,75 promile alkoholu v dechu. Při pádu z kola se zranila a skončila v nemocnici.
Šestatřicetiletá žena havarovala na kole. Nadýchala téměř pět promile alkoholu.
Šestatřicetiletá žena havarovala na kole. Nadýchala téměř pět promile alkoholu. (26. dubna 2026) | foto: PČR

Ke karambolu došlo v neděli okolo desáté hodiny večerní na zdánlivě bezpečné cyklostezce.

„Podle zjištěných informací šestatřicetiletá cyklistka nepřizpůsobila rychlost jízdy především svým schopnostem, najela na obrubník a upadla na zem,“ informovala v úterý policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Kde jsem? V pytli, vtipkoval opilý muž se strážníky. Nadýchal smrtící dávku

Žena při pádu utrpěla zranění, a proto musela zamířit na ošetření do nemocnice do Šternberka. „Žena policistům nadýchala 4,75 promile,“ zdůraznila Skoupilová.

Podle jejich slov policisté nyní nehodu šetří jako přestupek v dopravě.

