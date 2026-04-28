Ke karambolu došlo v neděli okolo desáté hodiny večerní na zdánlivě bezpečné cyklostezce.
„Podle zjištěných informací šestatřicetiletá cyklistka nepřizpůsobila rychlost jízdy především svým schopnostem, najela na obrubník a upadla na zem,“ informovala v úterý policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
|
Žena při pádu utrpěla zranění, a proto musela zamířit na ošetření do nemocnice do Šternberka. „Žena policistům nadýchala 4,75 promile,“ zdůraznila Skoupilová.
Podle jejich slov policisté nyní nehodu šetří jako přestupek v dopravě.
