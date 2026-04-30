Starostové pro Ostravu vsázejí v boji o magistrát na silné zastoupení radnic

  6:06,  aktualizováno  6:06
Uskupení Starostové pro Ostravu vstupuje do nadcházejících komunálních voleb se silnou kandidátkou tvořenou úřadujícími starosty a místostarosty ostravských obvodů. Pod vedením lídra Aleše Boháče chce tým zkušených komunálních politiků přenést dobrou praxi z radnic na magistrát a cílí na zisk více než jedenácti procent hlasů.

Patnáct starostů ostravských obvodů a dalších devět místostarostů tvoří základ kandidátní listiny uskupení Starostové pro Ostravu, které bude v nadcházejících komunálních volbách bojovat o křesla v zastupitelstvu města Ostrava. Kandidátky sestaví i v jednotlivých obvodech.

Lídrem je současný náměstek primátora a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč, následuje hošťálkovický starosta Jiří Jureček, jeho mariánskohorský kolega Patrik Hujdus, šéf novoveské radnice Tomáš Lefner, starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk či starostka Martinova Jolana Kavalková.

„Spojili jsme se napříč Ostravou, abychom vytvořili silný tým, který přenese své zkušenosti z obvodů na úroveň města,“ uvedl Jiří Jureček, který stál v čele Starostů pro Ostravu před čtyřmi lety, kdy získali v pětapadesátičlenném zastupitelstvu města čtyři mandáty.

Instalace úlů na ostravské Nové radnici. Na snímku Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. (31. května 2024)
Titul Cykloskokan roku získala letos Ostrava. Město v posledních pěti letech vybudovalo nejvíce cyklotras a celkové délce více než 22 kilometrů. Za město ocenění převzal náměstek primátora Aleš Boháč.
Úsměvům v ostravské ČSSD je konec. Primátor Ostravy Petr Kajnar (uprostřed) s Karlem Sibinským (vlevo) a Alešem Boháčem po vyhlášení výsledků komunálních voleb v roce 2010.
„Nejde nám o koryta, máme své funkce, neprahneme po primátorském řetězu, ale potřebujeme důstojné zastání ve vedení města, abychom mohli efektivně prosazovat změny k lepšímu,“ zdůraznil nový lídr Aleš Boháč.

Prozradil, že ambicí starostů je získat dvojciferný volební výsledek od jedenácti procent nahoru.

Na prvních třiadvaceti místech kandidátky jsou zástupci všech třiadvaceti obvodů. Nejvýznamnější a největší městské části, kde vládne hnutí ANO – Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava, mají své zastoupení až od šestnáctého místa dolů a nejedná se o současné starosty ani místostarosty.

Například Slezskou Ostravu zastupuje starostka z let 2014 až 2018 Barbora Jelonková. Jih reprezentuje stavitel Marian Kotas.

