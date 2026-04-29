Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

  6:38
Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo být v červnu, se slavnostním otevřením se počítá koncem prázdnin. Sportovní hala bude jako téměř před sto lety.
Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného místního rodáka Leopolda Bauera

Památka z dílny krnovského rodáka a významného vídeňského architekta Leopolda Bauera má novou střechu, okna i fasádu. Dělníci pokračují na venkovních terasách a pracují v interiérech.

Krnovské tělocvičně podle návrhu Leopolda Bauera se vrátí původní podoba

„Pokládají a opravují teracové podlahy a sokly, ve velké tělocvičně pokračují v obkládání stěn akustickými panely, osazují kotevní prvky na hrazdy, šplhadla a další prvky,“ popsal Pavel Andrle z odboru investic krnovské radnice.

Ikonická sokolovna

Sokolovnu odborníci hodnotí jako mistrovské dílo architekta Leopolda Bauera. Vznikla v letech 1932 až 1933.

Budova je inspirovaná parolodí. Terasa má trubková zábradlí jako zámořský parník a plno oblin. Stavbou také vedou otevřená schodiště a má okénka v zaoblené zdi.

V přízemí je malý sál a zázemí, v patře velký sál.

Zachovala se většina původních prvků a konstrukčních detailů jako dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, mechanismus balkonu ve střeše či unikátní krov, jehož železobetonová konstrukce se snoubí s dřevěnými prvky.

Je tam i zabudované původní tělocvičné nářadí, například kruhy či šplhadla.

Dělníci zároveň montují světla, natírají ocelové konstrukce a malují stěny. Zvenčí projekt ještě doplní krajinářské úpravy a nové sportovní a rekreační prvky. „Termínem dokončení je červen,“ sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Je to o rok později, než se na začátku rekonstrukce na podzim 2023 předpokládalo, původně mělo být hotovo už v půlce loňského roku. Na vině jsou nečekané komplikace i povodeň.

Stavbaři během oprav objevili závady v konstrukci budovy. Situaci významně ztížilo i vyplavení sklepa a přízemí, kdy se s některými už dokončenými pracemi po odstranění naplavenin a bahna muselo začít znovu.

To se projeví i na ceně. Na počátku oprav čítala 51,5 milionu korun bez DPH. Loni v květnu zastupitelé schválili navýšení krytí projektu a smluvní cena byla 65,7 milionu korun bez DPH. „Aktuálně jsme na 67 milionech bez DPH. Konečnou částku budeme znát po dokončení prací,“ dodala Círová.

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného místního rodáka Leopolda Bauera
Původní podoba krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného místního rodáka Leopolda Bauera
Sokolovna v roce 1946. Po válce a odsunu německých obyvatel z fasády zmizela čtyři písmena F, jež symbolizovala německé tělocvičné hnutí. Jde o heslo Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei (česky: Svěží, zbožný, veselý, svobodný).
Vizualizace krnovské Bauerovy sokolovny po její celkové obnově
Modernistická železobetonová hala vznikala v letech 1932 až 1933. Je výjimečná tím, že se tam zachovaly původní prvky a konstrukční detaily, třeba zabudované tělocvičné nářadí jako kruhy či šplhadla, ale také dřevěné prosklené příčky.

Obnova jí vrátí původní prvorepublikovou podobu, veškeré pozdější úpravy stavbaři odstraňují. Poté bude památka v krnovské Petrovické ulici dál sloužit účelu, pro který vznikla, sportu.

