Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Nehoda se stala v průmyslové zóně Baliny v Třinci, která je zaměřená na automobilový a strojírenský průmysl. Těžký stroj tu přimáčkl dělníka v úterý ráno. K pracovnímu úrazu vyrazili zdravotníci i s vrtulníkem, který zraněného muže přepravil do Ostravy.
„Operátoři přijali tísňové volání k muži zraněnému v průmyslové zóně. Na pomoc ihned vyjel pozemní lékařský tým a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby,“ popsal mluvčí moravskoslezské záchranky Lukáš Humpl.
„Dvaačtyřicetiletý muž byl ve výrobě přimáčknut těžkým strojem. Zůstal při vědomí, utrpěl však život ohrožující poranění hrudníku a zranění hlavy,“ doplnil.
Podle policie, která se případem také zabývala, za nehodu nikdo cizí nemohl. „Věc evidujeme, ale u tohoto pracovního úrazu jsme neshledali cizí zavinění,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
„Záchranáři zahájili nitrožilní podávání farmak, lékař provedl akutní ošetření hrudníku. Pacient byl zaintubován a uveden do umělého spánku, následně převeden na přístrojem řízené dýchání. Po dalších úkonech byl vrtulníkem šetrně přepraven do ostravského traumatologického centra,“ uvedl Humpl.
Zdravotníkům na místě pomáhala i hasičská jednotka Třineckých železáren.
„Jeho stav je nadále velmi vážný,“ potvrdila ve středu redakci mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.