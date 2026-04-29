Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

  12:36,  aktualizováno  13:10
Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky transportovali do ostravské fakultní nemocnice. Jeho stav je nadále velmi vážný.
Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v úterý ráno v Třinci přimáčkl těžký stroj. Kvůli život ohrožujícím zraněním byl pacient na místě uveden do umělého spánku a následně vrtulníkem Letecké záchranné služby Ostrava přepraven do ostravského traumatologického centra. (28. duben 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Nehoda se stala v průmyslové zóně Baliny v Třinci, která je zaměřená na automobilový a strojírenský průmysl. Těžký stroj tu přimáčkl dělníka v úterý ráno. K pracovnímu úrazu vyrazili zdravotníci i s vrtulníkem, který zraněného muže přepravil do Ostravy.

„Operátoři přijali tísňové volání k muži zraněnému v průmyslové zóně. Na pomoc ihned vyjel pozemní lékařský tým a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby,“ popsal mluvčí moravskoslezské záchranky Lukáš Humpl.

„Dvaačtyřicetiletý muž byl ve výrobě přimáčknut těžkým strojem. Zůstal při vědomí, utrpěl však život ohrožující poranění hrudníku a zranění hlavy,“ doplnil.

Podle policie, která se případem také zabývala, za nehodu nikdo cizí nemohl. „Věc evidujeme, ale u tohoto pracovního úrazu jsme neshledali cizí zavinění,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.

„Záchranáři zahájili nitrožilní podávání farmak, lékař provedl akutní ošetření hrudníku. Pacient byl zaintubován a uveden do umělého spánku, následně převeden na přístrojem řízené dýchání. Po dalších úkonech byl vrtulníkem šetrně přepraven do ostravského traumatologického centra,“ uvedl Humpl.

Zdravotníkům na místě pomáhala i hasičská jednotka Třineckých železáren.

„Jeho stav je nadále velmi vážný,“ potvrdila ve středu redakci mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

