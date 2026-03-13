„Student měl v jedné z ostravských středních škol vyhrožovat střelbou konkrétními zbraněmi a tím ve spolužácích vyvolat obavu o život,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská pro server Novinky.cz.
Ve skutečnosti se nejednalo o skutečnou zbraň, ale o airsoftovou napodobeninu. Jeho spolužáci to však nepoznali a případ nahlásili.
Incident se stal loni na soukromé střední škole 1st International School of Ostrava. Policie se případem začala okamžitě zabývat a podezřelého zadržela.
Rozhodnutí o podmíněném pozastavení případu je již od konce letošního ledna pravomocné. Případ by však byl opět brán v potaz ve chvíli, pokud by se student dopustil dalšího trestného činu ve zkušební době.
|
Na trestní stíhání by se mohlo přistoupit i tehdy, pokud by mladík spáchal pouhý přestupek, uvedl Koflák. „V tomto případě by se ale posuzovalo, o jak závažný přestupek šlo, zda byl jeden či jich bylo více,“ přiblížil.
Opavský státní zástupce také informoval, že se mladistvý ke svému činu doznal. V jeho prospěch hrál i čistý trestní rejstřík a zjištění, že z místa bydliště, ze školy ani od Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nepochází žádné negativní informace, informovaly Novinky.cz.