Když tento týden přijali policisté oznámení o vloupání do školní budovy v Ostravě-Zábřehu, trvalo hlídce jen pár minut, než dojela na místo činu.
„Tam už čekal oznamovatel, který stál poblíž otevřeného okna. Uvnitř se nacházel pachatel, který právě přes okno do budovy vnikl. Policisté muže zadrželi, poté přivolali další hlídky a zkontrolovali objekt, zda se tam nenachází ještě někdo jiný,“ popsala případ policejní mluvčí Eva Michalíková.
Jak se ukázalo, zloděj už měl pod oknem nachystaný lup v podobě notebooku, manikúry a příruční kasy s penězi. Už při ztotožnění zadrženého policisté věděli, že je v hledáčku kolegů z kriminálky.
Kriminalisté z Ostravy-Přívozu na něj totiž měli důkazy související především s případy vloupání do vozidel. Ukázalo se, že muž během měsíce vykradl nejméně dvacet vozidel především v Moravské Ostravě a Přívozu.
„Modus operandi byl v mnoha případech stejný. Použití nářadí a rozbití skel u oken. V jiných případech naopak měl vypáčit například dveře. Jakmile byl uvnitř, auto měl prohledat včetně zavazadlového prostoru a vzít vše, co tam našel,“ uvedla Michalíková.
Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil
Většinou bral nářadí, batoh s notebookem, doklady s platební kartou, ale v jednom případě ukradl i krabici s dětským oblečením. „Ve dvou případech měl vniknout do objektů, přičemž u toho posledního se mu to stalo osudné,“ podotkla mluvčí.
Pachatel způsobil škodu přes 400 tisíc korun. Jednatřicetiletého muže s bohatou trestní minulostí komisař obvinil z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Obviněný se ke všem 21 skutkům doznal a s kriminalisty spolupracoval. Vydal i ještě některé ukradené věci, které nestačil prodat, a tak se budou moci vrátit majitelům. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
„Kriminalisté nadále na případu pracují, shromažďují další důkazní materiály a není vyloučeno, že obviněnému budou prokázány další případy, tudíž dojde k rozšíření trestního stíhání,“ doplnila Michalíková.