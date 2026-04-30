Na čerpací stanici explodovala nádrž auta na stlačený plyn, výbuch zranil řidiče

  11:52,  aktualizováno  11:52
K explozi CNG nádrže osobního automobilu v centru Ostravy vyjížděli dopoledne hasiči. Událost se stala na čerpací stanici v Plynární ulici v Ostravě - Přívozu krátce po desáté hodině. Řidič, který se nacházel mimo vůz, utrpěl zranění.
Na čerpací stanici v Plynární ulici v Ostravě explodovala CNG nádrž osobního vozu, při níž byl zraněn i řidič automobilu. (30. 4. 2026) | foto: HZS MSK

„K explozi nádrže CNG došlo s největší pravděpodobností v době čerpání této pohonné hmoty. K následnému požáru nedošlo. Byl ale zraněn řidič, který byl v době exploze naštěstí mimo vozidlo. Se zraněním byl převezen do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Na místo vyjely tři jednotky hasičů, profesionální z Fifejd a Přívozu a také dobrovolná jednotka z Radvanic,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Policisté okolo místa exploze vymezili bezpečný perimetr a uzavřeli čerpací stanici, silnice jsou však průjezdné. Událost dále vyšetřují policisté ve spolupráci s hasiči.

