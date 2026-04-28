Program osmého bienále New Opera Days Ostrava slibuje spojení etablovaných světových hvězd s nastupující generací umělců a představí díla inspirovaná sci-fi tématikou i osobními lidskými osudy.
„Program propojí etablované osobnosti mezinárodní scény s nastupující generací a představí jejich osobitý pohled na operu jako na živý proces a otevřený žánr,“ shrnula Kristýna Konczyna z Ostravského centra nové hudby.
Pětidenní program se odehraje v divadlech Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona i na jiných místech. Pro sci-fi operu Bílá smrt slovenského skladatele Miroslava Tótha vybrali organizátoři Komenského sady.
„Představení bude na vstupní louce do parku a v blízké tenisové a badmintonové hale,“ řekla Konczyna. V zatím vybydleném prostoru bývalého hotelu Palace, který čeká rekonstrukce, se uskuteční další dvě premiéry – Nová nauka o harmonii Milana Guštara a haiku opera V očích vážky Jakuba Rataje.
Velkou událostí festivalu bude podle organizátorů opera Klaun(i) od Anny Sokolovič, která už měla úspěšnou světovou premiéru v kanadském Montrealu.
Všechna představení vzniknou až na místě za účasti skladatelů. Například Angličan Richard Ayres uvede svou novou jednoaktovou operu s názvem No. 61 inspirovanou zkušenostmi s postupující demencí svého otce.
Hlavním účinkujícím bude mezinárodní soubor založený skladatelem a dirigentem Petrem Kotíkem Ostravská banda, se kterým vystoupí řada špičkových sólistů.
Zpívat bude také pěvecký sbor Canticum Ostrava pod vedením Juruje Galatenka, vystoupí tanečníci z ostravského baletního souboru.