Z klasických sálů i do netradičních prostor. Ostrava ožije novou operou

  6:46,  aktualizováno  6:46
Sedm světových premiér současných skladatelů nabídne v závěru června osmý ročník bienále NODO (New Opera Days Ostrava). Mezinárodní festival, který pořádá Národní divadlo moravskoslezské spolu s Ostravským centrem nové hudby, letos operu vyvede z klasických sálů i do netradičních prostor Komenského sadů nebo bývalého hotelu Palace.
Ostrava nabídne v pěti dnech (od 23. do 27. června 2026) sedm operních premiér – hudební divadlo současných tvůrců. Osmé bienále NODO / New Opera Days Ostrava se odehraje v klasických divadelních budovách i mimo ně. Festival, který společně pořádá Národní divadlo moravskoslezské a Ostravské centrum nové hudby, poukazuje na operu jako na živý proces a otevřený žánr.

Program osmého bienále New Opera Days Ostrava slibuje spojení etablovaných světových hvězd s nastupující generací umělců a představí díla inspirovaná sci-fi tématikou i osobními lidskými osudy.

„Program propojí etablované osobnosti mezinárodní scény s nastupující generací a představí jejich osobitý pohled na operu jako na živý proces a otevřený žánr,“ shrnula Kristýna Konczyna z Ostravského centra nové hudby.

Pětidenní program se odehraje v divadlech Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona i na jiných místech. Pro sci-fi operu Bílá smrt slovenského skladatele Miroslava Tótha vybrali organizátoři Komenského sady.

„Představení bude na vstupní louce do parku a v blízké tenisové a badmintonové hale,“ řekla Konczyna. V zatím vybydleném prostoru bývalého hotelu Palace, který čeká rekonstrukce, se uskuteční další dvě premiéry – Nová nauka o harmonii Milana Guštara a haiku opera V očích vážky Jakuba Rataje.

Velkou událostí festivalu bude podle organizátorů opera Klaun(i) od Anny Sokolovič, která už měla úspěšnou světovou premiéru v kanadském Montrealu.

Všechna představení vzniknou až na místě za účasti skladatelů. Například Angličan Richard Ayres uvede svou novou jednoaktovou operu s názvem No. 61 inspirovanou zkušenostmi s postupující demencí svého otce.

Hlavním účinkujícím bude mezinárodní soubor založený skladatelem a dirigentem Petrem Kotíkem Ostravská banda, se kterým vystoupí řada špičkových sólistů.

Zpívat bude také pěvecký sbor Canticum Ostrava pod vedením Juruje Galatenka, vystoupí tanečníci z ostravského baletního souboru.

