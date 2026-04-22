Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1

„Po dvanácti, respektive čtrnácti soudech máme i poslední rozhodnutí v právní moci, a to znamená, že v tuhle chvíli začínáme se stavební rekonstrukcí,“ uvedl při zahájení prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Stavební práce budou probíhat od nynějška do konce října, upřesnil. Druhá etapa pak přijde na řadu příští rok a silničáři by ji chtěli stihnout dokončit v dubnu.
V opravovaném úseku se bude na zhruba šesti kilometrech jezdit v režimu jednoho jízdního pruhu pro každý směr a s rychlostí sníženou na 80 kilometrů v hodině.
Podle silničářů tentokrát nepůjde jen o další dílčí zásah do vozovky, jak už se v minulosti několikrát stalo, ale o hlubší opravu, která má odstranit příčinu problémů.
„Půjde o technologickou výměnu materiálu dálnice do hloubky, abychom definitivně odstranili problémy, které vznikly už při výstavbě, kdy byl do tělesa dálnice uložen nevhodný materiál,“ vysvětlil mluvčí ŘSD.
Ačkoliv se nakonec nebude stavět úplně nové dálniční těleso, bude rekonstrukce i tak mimořádně rozsáhlá. „Ten rozsah bude obrovský, například kanalizace se musí vykopat až do hloubky čtyř metrů. U mostů bude probíhat úprava mostních závěrů i další práce, tam stavitel půjde i do šesti metrů,“ popsal plánované práce Jiří Hlavatý, ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD.
Kromě samotné vozovky se podle něj bude opravovat také dvanáct mostů, část kanalizace, protihlukové stěny i opěrné zdi.
Cíl? Rychlost 130 km/h
Právě proto označují silničáři akci za výjimečnou. „Není to běžná rekonstrukce. Je daná tím, že zde objemové změny materiálu působily všemi směry, to znamená opravdu prostorově,“ doplnil Jiří Hlavatý.
Značná část podloží se podle Hlavatého po dvaceti letech už usadila a je stabilní, takže není nutné odtěžit vše.
Cílem je, aby dálnice po opravě splňovala požadované parametry a byla znovu bez omezení provozuschopná v rychlosti 130 kilometrů za hodinu.
Zahájení prací přichází po letech sporů o to, kdo za vady na bývalé D47 nese odpovědnost. Opravu dnes zajišťuje Eurovia, která je právním nástupcem společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava. Právě ta stála v čele konsorcia, které problémový úsek tehdejší D47 stavělo, a po jejím převzetí v roce 2009 přešla odpovědnost za reklamace právě na Eurovii.
Dálnice D1, dříce D47, v Ostravě trochu připomínala horskou dráhu. To se má do dubna příštího roku změnit.
