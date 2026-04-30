Frýdecká bazilika se opět otvírá, návštěvníky pustí i do krypty s mumiemi

  11:28,  aktualizováno  11:28
Videomapping uvnitř baziliky bude jednou z nejočekávanějších událostí spojených s ukončením více než dvouleté opravy baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Slavné poutní místo otevře své brány opět v pátek 1. května. Návštěvníky ale nebude lákat jen obnovený interiér chrámu. Nově se běžně dostanou také do krypty, která byla dosud přístupná jen při výjimečných příležitostech.
Po dvou letech oprav se věřícím i veřejnosti opět otvírá bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku. (30. 4. 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Dá se říct, že v kostele se opravovalo téměř všechno,“ popsal rozsah oprav Miroslav Přikryl, vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky ostravsko-opavského biskupství. „Elektřina, nové osvětlení, kompletně se restaurovaly ochozy, na kterých se našly původní barvy, mramorování a zlacení,“ vyjmenoval.

Dosud se do krypty mohli lidé podívat jen mimořádně, například při Noci kostelů. Od května bude otevřena pro návštěvníky pravidelně.

„Krypta pod bazilikou bude nově přístupná v běžném provozu. Kostel bude otevřený od úterý do neděle každý den, budou tady průvodci,“ vysvětlil Přikryl.

Po dvou letech oprav se věřícím i veřejnosti opět otvírá bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Prokoukla i podzemní krypta s ostatky členů šlechtické rodiny Pražmů.(30. 4. 2026)
V kryptě jsou uložena těla členů šlechtické rodiny Pražmů, kterým patřilo frýdecké panství, místních duchovních a také poutníků z Tovačova, kteří v roce 1750 utonuli při náhle povodni v řece Ostravici. Jejich těla byla vlivem příhodných podmínek panujících v kryptě částečně mumifikována a návštěvníci si je mohou prohlédnout podobně jako známější obdobné „mumie“ v kapucínské hrobce v Brně.

Nově tam vznikla také drobná expozice, která má podle biskupství podtrhnout meditativní rozměr místa.

Program k otevření baziliky

Bazilika bude ve dnech od 1. do 3. května mimořádně otevřena od 9. 30 do 21.30.

Páteční slavnostní bohoslužbu v 10. 30 bude celebrovat apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Odpolední program nabídne mimo jiné prohlídky baziliky s architektem Markem Štěpánem a historikem Davidem Pindurem.

V pátek bude vstup do krypty možný jen po předchozí rezervaci, v dalších dnech už bez přihlášení. Večerní videomapping uvnitř baziliky farnost nabídne od pátku do neděle vždy od 20.30.

Od května bude poutní místo přístupné vždy od úterý do neděle v rámci projektu Otevřené chrámy. Vstup do kostela bude zdarma, prohlídka krypty bude mírně zpoplatněná.

Také samotná krypta prošla při opravě výraznou proměnou. „Byla odstraněna betonová podlaha z minulého století a kovové rámy se skly,“ uvedl Přikryl. „Beton jsme nahradili tradiční slezskou valounovou dlažbou, vše bylo doplněno nerezovými prvky podle návrhu architekta Marka Štěpána.“ V kryptě vznikl také nový sarkofág rodu Pražmů a byly očištěny a konzervovány ostatky zesnulých, kteří jsou v ní pohřbeni.

Opravou prošly i další části chrámu. Obnovy se dočkal například oltář v kapli svatého Kříže, která byla dříve nepřístupná. „Nacházela se v poměrně špatném stavu, bylo tam předtím takové skladiště. Teď bude také nově zpřístupněna,“ doplnil zástupce diecéze. Opravovaly se rovněž varhany, u nichž bylo potřeba vyřešit například nedostatek vzduchu v píšťalách.

Náklady na obnovu baziliky dosáhly 46 milionů korun. Největší část, 32,2 milionu korun, pokryje dotace z evropského programu IROP. Moravskoslezský kraj přidal 5,6 milionu korun, město Frýdek-Místek čtyři miliony. Na místní farnost připadá 4,2 milionu korun.

Přestože se bazilika v pátek otevře, oprava pro farnost z finančního pohledu ještě nekončí. „Zatím se nám podařilo ve sbírce získat 1,1 milionu korun a veřejná sbírka pokračuje do 30. června,“ uvedl místní farář František Boldy.

Do potřebné částky tak podle zveřejněných údajů chybí ještě asi 3,1 milionu korun.

