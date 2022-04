Americká krása na zámku. Sychrovem duněly motory veteránů

„Je to sraz i přehlídka pro veřejnost. Pro nás je to zároveň soutěž elegance historických amerických aut, to znamená, že auto musí být starší třiceti let,“ vysvětlil Zdeněk Košárek, prezident 1st Veteran US Car Clubu Praha, který akci pořádal.

Historická auta americké výroby začala na zámek přijíždět Rohanovou alejí už časně zrána. „Nejběžnější značka je Chevrolet, obzvlášť Corvette. Je tu ale i hojně zastoupen Cadillac, Buick, Pontiac nebo Chrysler či Plymouth. Nejméně je tu pak aut vyrobených před první světovou válkou, jako je třeba Maxwell, to byla docela prestižní značka,“ přiblížil Košárek.

Vozy se rovnaly před zámkem, ale i na cestičkách v parku. Svůj kabriolet tu na odiv odstavil i Michal Picek z Tanvaldska. „Přijel jsem Chryslerem Newportem z roku 1969. Je specifický tím, že má na boku dřevěný dekor. V té době to byla limitovaná edice zvaná Sport Grain. Tehdy jich vyrobili jenom 175 kusů,“ chlubil se Picek, který Newportem zkompletoval sbírku dřevem obložených vozů z roku 1969.

Každý kus je originál

Novějším, ale rovněž naleštěným veteránem ve střihu sportovní dodávky se pyšnil David Plíšek, který přijel od Jičína. „Jedná se o Ford Econoline z roku 1986. Mám rád spíš užitková auta, takže trucky, pick-upy. Prostě auta, která slouží,“ vysvětlil svou zálibu v prostorných vozech a přiblížil, proč jeho volba padla právě na tento model.

„Každý kus je originál, protože se tehdy všechny dělaly na přání zákazníka. Liší se třeba okny nebo interiérem. Prakticky neexistují dva totožné kusy,“ dodal.

Přehlídka amerických bouráků přilákala na prosluněnou zámeckou zahradu stovky návštěvníků. Z nedalekého Liberce sem zamířil i Jan Bubák se svým tříletým synem. Ten měl stylově nasazenou čepici s motivy filmového hitu Auta. „Kluk má nejradši asi limuzíny, a ty tu naštěstí jsou,“ liboval si Bubák.

Na tradiční dubnové setkání si našel cestu už poněkolikáté. „Aut je tu vždycky hodně, takže je na co koukat. Dá se tu taky dobře najíst a strávit krásný den v parku,“ řekl.

Přestože se majitelé vozů rádi chlubili objemnými motory či originálními díly, cenu celého vozu si ale odhadnout netroufali. „Je to dost ordinérní otázka. Ale třeba před chvílí kolem projel Ford Mustang Fastback z roku 1967. Když má velký motor, tak je to auto kolem dvou milionů,“ naznačil prezident klubu.

A čím jemu učarovaly americké krásky na čtyřech kolech? „Jsou to atraktivní auta. Jsou velká, pohodlná, ty motory jsou spolehlivé a věčné, bohužel ta spotřeba zabolí. Ale je to jiný svět. Dlouho nám to bylo odpíráno, takže já si tím plním, po čem jsem toužil zamlada,“ dodal Košárek.