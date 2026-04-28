Oprava libereckého kina Varšava se protáhne, festivaly musí přesouvat program

„Průsak vody je z Galerie 3 L (dříve známá pod názvem pizzerie Maškovka – pozn. red.). Dům má dva majitele a zatéká tam z prostoru za barem, a to se musí opravit,“ potvrdil provozovatel kina Ondřej Pleštil. Podle něj jde o jasně identifikovanou závadu, která se musí opravit co nejdříve.
Termín znovuotevření ale zatím není jistý. „Doufám, že se otevře na podzim nebo po prázdninách, ale nemám to ve své moci,“ dodal.
Podle města je rekonstrukce kina zhruba z 80 procent hotová. „Část finálních prací v prostoru schodiště mezi prvním a druhým nadzemním podlažím musela být přerušena do vyřešení problému se zatékáním z horního patra,“ podotkla náměstkyně primátora Šárka Prachařová.
Problémy odhalila až rekonstrukce
Zároveň dodala, že přes dílčí opravy rozvodů v horním patře stále ještě dochází k zatékání, které brání dokončení omítek a podhledů na schodišti. „To má vliv na harmonogram nasmlouvaných profesí v této části díla. Na odstranění závady se pracuje, jedná se o starou stavbu, kde byly problémy objeveny až při samotné rekonstrukci,“ upřesnila.
Dokončení prací se tak odvíjí od odstranění závady. „Jakmile bude průsak vyřešený, budou moci pokračovat finální práce na schodišti,“ dodala.
Pro otevření kina bude nutné dokončit všechny stavební práce, provést revize, zkoušky a získat kolaudaci. Zdržení se promítne i do nákladů, a to zejména na ostrahu, energie nebo kontrolu stavby.
Anifilm bez hlavního sálu
Pro festival Anifilm, který se uskuteční od 5. do 10. května, je kino Varšava zásadní. Ředitel Tomáš Rychecký uvedl, že jde vzhledem k poloze, kapacitě i celkovému charakteru o hlavní kinosál, kam chtějí umístit ten nejdůležitější projekční program. „Jde o premiéry soutěžního programu za přítomnosti mezinárodních porot a často i mnoha tvůrců a tvůrkyň těchto snímků a programy porotců.“
Kvůli odkládání otevření kina musel festival narychlo změnit organizaci. „Museli jsme měnit rozmístění festivalových lokací v Liberci. Většina ostatních kinosálů má menší kapacitu – nově i Cinema City zredukovala po rekonstrukci kapacity svých sálů na zhruba polovinu,“ upřesnil s tím, že i proto využívají více míst.
Přesto organizátoři s návratem počítají. „Bez Varšavy si neumíme další ročníky představit,“ doplnil Rychecký. A zároveň připomněl, že pro letošní ročník do blízkosti kina Varšava přesunuli akreditační centrum (Kavárna Pošta) a industry program (krajská knihovna).
Sportfilm míří do Vratislavice
Podobně situaci řeší i Sportfilm Festival. Vedení města oba festivaly na zpoždění upozornilo včas, aby si mohly zajistit náhradní řešení. Ředitelka Renata Balašová uvedla, že kino mělo hostit v září slavnostní zahájení i hlavní projekce.
„Je to velký problém a díky tomu jsme oslovili libereckou část Vratislavice a hlavní část budeme mít ve vratislavických Desítkách,“ popsala. Organizátoři podle ní měli alternativu připravenou včas, takže změna přípravy zásadně nezkomplikovala, i když přiznala, že je škoda, že se plánovaný opening ve Varšavě neuskuteční.
Oprava městského kina Varšava stojí více než 66 milionů korun a část nákladů pokryje evropská dotace. Součástí rekonstrukce je modernizace celé budovy, včetně nového jeviště, plátna, úprav vnitřních dispozic, stěn a fasády.
13. února 2022