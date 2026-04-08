Hradec škole prominul milion, policie zkoumá hospodaření bývalého vedení

  14:30,  aktualizováno  14:30
Částku ve výši 984 225 korun tento týden Hradec Králové prominul Základní a mateřské škole na Novém Hradci za porušení takzvané rozpočtové kázně. Tento odvod škole hrozil kvůli kontrolnímu auditu, který prokázal systematické zneužívání příspěvků z veřejných zdrojů v éře bývalého ředitele.
Základní škola na Novém Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Prominutí příspěvku města nesouvisí s dalším šetřením a vyčíslením škody, kterým se zabývá policie.

„Zdůrazňuji, že rozhodnutí o prominutí o odvodu představuje rozhodnutí ve veřejnoprávní rovině a rozhodně to nijak neomezuje možnost školy i zřizovatele vymáhat náhradu škody vůči bývalému vedení, jehož jednání bylo pravděpodobnou příčinou vzniklé škody,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vedení Základní školy na Novém Hradci Králové se loučilo s absolventy, končící ředitel Petr Cvrček sedí třetí zleva v první řadě i s dárky. (červen 2024)
Primátorka vysvětlila i pohnutky rady města o prominutí odvodu: „Nechtěli jsme, aby ta kauza měla negativní dopad na fungování školy. Kdybychom prominutí odvodu neschválili, mělo by to velmi negativní důsledky pro její běžnou činnost.“

Kontrolu hospodaření školy zadal magistrát v loňském roce, když Petr Cvrček po 24 letech v konkurzu neobhájil post ředitele. Nyní již bývalý šéf školy byl také starostou Lhoty pod Libčany.

Našlo se mnoho položek a transakcí, které nesouvisely s chodem školy. Ve školních nákupech figurovalo například sto lahví rumu a vaječného likéru, velmi drahé pouzdro na posuvné dveře, fotoknihy, elektronika, domácí vodárna či čerpadlo. Škola je přitom napojená na vodovod a nemá studnu. Nakoupená elektronika ve škole nebyla, stejně jako dveře za několik desítek tisíc.

Dalším velkým problémem byla výše odměn konkrétních lidí. Škody s největší pravděpodobností půjdou do milionů.

„Nejhorší ze všeho bylo poznání, že systém, který tu máme nastavený, lze po propojení několika klíčových osob obcházet, a navíc i dlouhodobě,“ doplnila primátorka. Podle ní se nejspíš vzájemně kryli tři lidé.

