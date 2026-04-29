Ještě na konci loňského roku to vypadalo, že příští Aviatická pouť bude v tradičním duchu. Tedy že desetitisíce návštěvníků přijdou obdivovat krásné stroje a umění pilotů na letiště do Pardubic. Kvůli rekonstrukci vojenského letiště v Čáslavi a přesunu armádních gripenů do Pardubic je vše jinak.
Pro Aviatickou pouť to byla nejprve velká nejistota, pak pořadatelé zvolili přesun na letiště do Hradce.
„Naší prioritou bylo zachovat původní termín, na který už jsme prodávali vstupenky. Jednání s hradeckým letištěm, městem i krajem byla velmi vstřícná, takže i když je to všechno dost narychlo, jsme rádi že můžeme další ročník uspořádat v Hradci Králové,“ řekl předseda Správní rady Sdružení Aviatické pouti Josef Piňos na úterní tiskové konferenci, kterou opět hostilo malé letiště v Kuněticích.
Kvůli přesunu budou muset organizátoři o něco navýšit rozpočet. „Hlavně co se týče služeb. V Pardubicích jsme měli nějaké dlouhodobé smlouvy, něco jsme třeba řešili pomocí bartru, to teď řešíme za pochodu. Na armádním letišti jsme nemuseli platit přistávací poplatky, to v Hradci musíme,“ podotkl Piňos.
Zaparkuje víc aut, bude lepší výhled
Změnu působiště pojali pořadatelé také jako výzvu. „V minulosti se průměrná návštěvnost pohybovala okolo 20 až 25 tisíc lidí za víkend. Chtěli bychom toto číslo zvýšit, aby lidí přišlo ještě víc,“ uvedl směle Piňos.
Podmínky pro diváky prý budou v Hradci lepší, než byly v Pardubicích. „Je zde například dvakrát tolik parkovacích míst, přímo v areálu může zaparkovat víc než 4 000 aut. Dráha je navíc situována tak, že diváci budou mít po celou dobu programu slunce v zádech,“ vysvětlil Piňos.
Organizátoři také vsadili na modernější formy marketingu, než jak tomu bylo v minulosti.
Německý pilot předvede Eurofighter Typhoon
Co se ale měnit nebude, je koncept celé akce. I letos by měl po oba víkendové dny být pětihodinový letecký program, stejný v sobotu i v neděli vždy od 12 do 17 hodin. Jako v minulosti bude na letišti také bohatý pozemní program včetně atrakcí pro děti nebo zábavných soutěží.
A na co se mohou těšit fanoušci? Jedním z největších lákadel bude dvoumotorový proudový stroj Eurofighter Typhoon, který přiletí z Německa.
„Podařilo se nám domluvit s Luftwaffe vystoupení jejich display pilota. V Hradci předvede jedenáctiminutovou ukázku, a to každý den dvakrát, když už tady takový stroj bude. Myslím, že to bude stát za to, bude to hučák,“ popsal jednu z největších letošních hvězd Jan Rudzinskyj z pořadatelského týmu.
9. června 2025
V programu nebude chybět ani švédská formace složená z legendární Dakoty a tří letounů Twin Beech. Tradičně ze Salcburku přiletí stroje z hangáru firmy Red Bull, včetně letounu Bearcat, který se na českém území představí vůbec poprvé.
Ke zlatým hřebům programu bude patřit akrobatické vystoupení, při kterém dvě ženy operují na křídlech letounu.
Šonka na akrobatickém speciálu
Chybět nebude ani největší hvězda českého letectví, někdejší šampion Red Bull Air Race Martin Šonka.
„Martin patří k pravidelným účastníkům Aviatické pouti, v letošním programu se představí ve dvou vystoupeních. Jedno z nich pochopitelně bude na akrobatickém speciálu Extra 300SR, na kterém předvádí své oblíbené obraty, při kterých si divák říká, jestli ještě platí zákony aerodynamiky,“ podotkl s úsměvem Rudzinskyj.
Sám Rudzinskyj je také akrobatickým pilotem a v Hradci Králové se představí s formací Flying Bulls.
Pět let v Hradci, možná víc
Letošní ročník Aviatické pouti bude pro Hradec Králové prvním, ale zřejmě zdaleka ne posledním.
„Armáda avizovala, že gripeny budou v Pardubicích nejméně dva roky, ale už teď to vypadá, že to bude déle. S vedením Hradce připravujeme memorandum, zatím se bavíme o pěti ročnících, které by s určitostí měly proběhnout v Hradci. Co bude pak, je těžké předjímat,“ uvedl Josef Piňos.
Zástupci Hradce Králové, organizátoři Aviatické pouti, Královéhradecký kraj a Letecké služby Hradec Králové společně podepíší memorandum o příštích pěti letech spolupráce a o dotační podpoře. Městští zastupitelé už ho schválili. Z městského fondu na cestovní ruch mohou pořadatelé každoročně počítat s částkou 1,3 milionu korun.
|
„Máme ambice v Hradci udržet Aviatickou ještě déle než do roku 2030. Má dlouhou tradici a obrovskou návštěvnost. Z našeho letiště totiž bohužel velké přehlídky zmizely. Pokud bude zájem pořadatelů zůstat, budeme rádi, ale to záleží jen na nich. Každopádně víme, že na pardubickém letišti mohou kromě gripenů nastat další okolnosti, které by přispěly k tomu, že přehlídka zůstane v Hradci Králové,“ řekla začátkem dubna Ilona Dvořáková (bez p. p.), náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu.