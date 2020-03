Lázeňské lesy povede nový ředitel, šéf správy parků post obhájil

„Mezi členy komise byli kromě zástupců města a vedení zastoupeni také odborníci z dané oblasti. Do výběrového řízení se přihlásili tři kandidáti, kdy pan Kučera přesvědčil nejen dokonalou znalostí prostředí, ale i návrhem, jak by rád do budoucna tuto organizaci transformoval,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Zaměřit se podle ní chce například na novou organizační strukturu, personální politiku a tak dále.



Podle informací MF DNES rozhodnutí výběrové komise potěšilo zaměstnance správy. Sám Miroslav Kučera byl rád, že může od 1. dubna zůstat ve svém už letitém zaměstnání.

„Budeme se snažit pokračovat dál tak, aby byli všichni spokojeni,“ uvedl. Správa podle něj musí bojovat hlavně s přírodou, respektive suchem a také nepořádkem.

Druhou organizací, kde už je o řediteli jasno, jsou Lázeňské lesy. Dosavadního šéfa Evžena Krejčího vystřídá Stanislav Dvořák. „Pracoval pro státní podnik Vojenské lesy a statky, má vystudovanou Českou zemědělskou univerzitu, Fakultu lesnickou a dřevařskou,“ přiblížila primátorka. V navržené koncepci se podle ní zaměřil na strategii Lázeňských lesů.

Ředitelské konkurzy čekají ještě Městské zařízení sociálních služeb, kterému do konce března šéfuje Milan Martinek, a Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád, jejímž ředitelem je do konce měsíce Milan Trnka.

Radní zdůvodnili únorové odvolání čtyř ředitelů tím, že chtějí, aby městské organizace získaly nové impulzy a možný rozvoj. Současným šéfům nabídli, aby se do konkurzů také přihlásili, což všichni udělali. Rozhodnutí vedení města ale tvrdě kritizovala opozice.

I kvůli tomuto kroku si vymohla mimořádné jednání zastupitelstva. Například opoziční zastupitel KOA Petr Kulhánek uvedl, že odvolání ředitelů nerozumí a chování koalice považuje za nepřijatelné. Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák zase nazval úterní zasedání rady, kde k odvolávání došlo, krvavým úterým.