Tragédie na Sokolovsku. Po nárazu do stromu zemřel v autě dvacetiletý řidič

Všechny záchranné složky vyjížděly k vážné nehodě krátce po půl šesté ráno.
„Dvacetiletý řidič osobního vozidla značky Renault jedoucí od Chlumu Svaté Máří z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ popsal kolizi policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Řidič na místě ve zdemolovaném autě podlehl vážným zraněním. Záchranáři už mu nedokázali pomoct. Lékaře záchranné služby proto musel vystřídat koroner.
Co bylo příčinou nehody a jejími okolnostmi se zabývají kriminalisté. Silnice byla po dobu vyšetřování zcela uzavřena.