Ve dne v noci pomáhá zachraňovat zvířata, teď jeho záchytná stanice lehla popelem

  12:16,  aktualizováno  12:16
Celý svůj život spojil s přírodou a pomocí zvířatům. Teď ale brněnského ornitologa a zachránce zvířat Zdeňka Machaře potkalo nečekané neštěstí. Jeho stanici, která v Brně funguje od roku 1991, v noci zachvátil požár a zůstaly z ní jen ohořelé trosky. Zatím ani neví, kolik přesně v plamenech uhynulo zvířat, o něž se staral. Hasiči mluví o třech psech.

Machař přišel o vše, co měl. Ve dvě ráno vyběhl ven ze svého domu, který začal hořet, v plamenech se ještě dovnitř vracel pro přítelkyni, aby ji dostal ven.

„Dnešní noc jsem strávil v pekle. Podívejte se tady, veškeré zázemí máme pryč, je to hrůza, v životě jsem nic takového nezažil,“ líčí na videu z místa tragédie, které umístil na sociální sítě.

Jemu ani nikomu z jeho příbuzných, kteří v místě byli, se nic nestalo. Horší už je situace ohledně zvířat. „Naši psi neměli to štěstí. Nedalo se tam už vletět, je to katastrofa,“ popisuje dále.

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice Zdeněk Machař. (7. května 2026)
Fotoreportérovi iDNES.cz pak povídal, že musí hlídat přítelkyni, která měla čtyřnohé mazlíčky jako děti. „Musím pro bagr a vyvézt ty psy,“ říká.

Co požár způsobilo, zatím přesně neví. Spekuluje o tom, že možná jedna z koček, o kterou se staral, vykonala svou potřebu do zásuvky, a způsobila tak následné běsnění plamenů. „Nebo elektrická koloběžka,“ pokračuje Machař s tím, že konkrétní příčinu však neví.

Každopádně požár jej samotného s rodinou připravil i o střechu nad hlavou. Bydleli tam celkem čtyři. „Budu muset koupit nějakou chýši,“ říká s tím, že si nepotrpí na žádné honosné věci.

Na sociálních sítích i jinde se už hlásí spousta příznivců, kterým Machař v dalším videu děkuje. Jedním z nich je šéf záchranné stanice v Pateříně na Olomoucku Ondřej Csik.

„Je to můj kamarád a kolega a ve štychu ho nenecháme. Shromáždím lidi a v pondělí mu vyrazíme na pomoc. Dřív bohužel nemůžeme, jsme zavaleni prací a zvířaty, o která se musíme postarat,“ popsal.

Lidé se nabízí i s pomocí na odklizení trosek požářiště. Kdyby to podle svých slov měl Machař dělat sám a najímat si firmu, nedoplatil by se. I tak teď vyzývá lidi, kteří by mu chtěli pomoci, aby zaslali finanční dar na účet jeho stanice.

Podle mluvčího hasičů Jana Dvořáka budou škody ve statisících. Celkově na místě bojovali v noci s plameny za pomoci třech hadic. Uhašení trvalo dvě hodiny.

