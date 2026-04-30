Ukrajinec zneužíval dávky. Dostal na nich přes milion a vozil se v mercedesu

  12:04
Dva roky předstíral, že bydlí se svou rodinou v Česku, což dokládal fiktivní smlouvou o ubytování. Za tu dobu vybral muž z Ukrajiny na humanitárních dávkách přes milion korun. V minulém týdnu jej po příjezdu do země dopadli jihomoravští policisté, za podvod mu hrozí osmileté vězení. Za jinou podvodnici z Ukrajiny uhradil škodu její syn.
Jihomoravští policisté dopadli při příjezdu do Česka muže z Ukrajiny, který...
Jihomoravští policisté dopadli při příjezdu do Česka muže z Ukrajiny, který zneužíval humanitární dávky. (duben 2026) | foto: Policie ČR

Policisté při dopadení Ukrajince využili faktu, že z neupřesněných důvodů pravidelně přijížděl do Česka. Když nashromáždili dostatek důkazů o jeho podvodném jednání, při jedné z těchto cest jej v nočních hodinách zadrželi přímo v jeho černém mikrobusu značky Mercedes.

„Dávky pobíral po dva roky s celou rodinou díky fiktivní smlouvě o ubytování. Výše škody přesáhla jeden milion korun,“ vyčíslil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Jihomoravští policisté dopadli při příjezdu do Česka muže z Ukrajiny, který zneužíval humanitární dávky. U sebe měl hotovost v různých měnách ve výši 20 tisíc korun. (duben 2026)

Při dopadení měl Ukrajinec u sebe tři mobilní telefony a hotovost v různých měnách ve výši 20 tisíc korun. Policisté prověřují, zda se nedopustil další trestné činnosti podobného charakteru. Muži hrozí až osm let vězení, nyní pobývá ve vazbě.

V pondělí policisté zadrželi také ženu z Ukrajiny, která rovněž čerpala dávky, i když v Česku nepobývala. Škodu vyčíslil úřad práce na 458 tisíc korun.

„Když se o její situaci dozvěděl syn, obratem na účet úřadu práce poslal neprávem čerpanou částku a přispěl také do fondu na pomoc obětem trestné činnosti. Trestní stíhání pro podezření z podvodu je tak aktuálně odkloněno,“ sdělil Šváb.

Případy zneužívání dávek Ukrajinci nejsou ojedinělé. Jihomoravští policisté jen za posledního půl roku evidují 33 případů podvodu či padělání a pozměnění veřejné listiny, škoda je doposud vyčíslena na více než tři miliony korun.

