Krize ve Znojmě zažehnána. Po nástupu nového ředitele stahují lékaři výpovědi

„Vrací se primář Monhart, lékaři z interny stahují výpovědi a primáři to akceptují,“ informuje jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který se krizí dlouhodobě zabýval.
Současný scénář označil jako jednu z možností už před několika týdny, kdy dal Kavkovi do konce března čas, aby personální krizi na oddělení vyřešil. „Možností je buď přesvědčení stávajících lékařů, což je za mě ideální řešení, nebo nalezení jejich adekvátní náhrady včetně primáře,“ řekl Grolich.
Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení
Termín do konce března zvolil kvůli tomu, že lékařům měla výpovědní lhůta skončit v závěru dubna. „V případě, že by (ředitel Kavka) selhal a koncem března rezignoval, budou mít tito lékaři stále čas vzít výpověď zpět,“ objasnil Grolich. Kavku nakonec krajští radní odvolali v půlce dubna, sám rezignovat odmítl.
Monhart i ostatní lékaři interny už dříve naznačili, že jedinou překážkou k jejich setrvání v nemocnici je právě Kavka. Nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem komunikoval a jak špitál vedl. „V současném prostředí nemáme podmínky pro dlouhodobé plánování rozvoje oddělení, stabilizaci personálu ani systematickou koncepci dalšího směřování,“ popsali v otevřeném dopisu své výtky.
Ředitelem zatím na zkoušku
Po nástupu nového ředitele Liškáře se dle očekávání postoj řady lékařů změnil.
„Původně to bylo domluvené tak, že prodlouží své výpovědi do konce května, aby mi dali nějaký časový prostor na vyřešení situace. Vzhledem k aktuálnímu dění jsem ale již znovu mluvil s panem primářem Monhartem a on mi potvrdil, že se situace na interně uklidnila a že oddělení nabíhá na standardní režim. Požádám všechny lékaře, kteří výpověď podali, aby ji stáhli,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.cz Liškář, který je ve funkci od 20. dubna.
Kontroverzní výběr šéfa nemocnice: jediným uchazečem je „nechtěný“ Kavka
Se zdravotnictvím má zkušenosti ve Zlínském a Plzeňském kraji. Krajští radní jej pověřili funkcí ředitele zatím na zkoušku, pokud se osvědčí, bude jmenován trvale.
Postavu zvenčí muselo hejtmanství hledat proto, že uvnitř znojemské nemocnice se kvůli vyhroceným vztahům mezi některými pracovníky nepodařilo sehnat nikoho, kdo by byl vhodný či schopný řízení dočasně převzít.
„Troufnu si říct, že je shoda okolností, že se nám dostal do rukou životopis s velice dobrým doporučením právě pana Liškáře. Navíc teď funguje ve vlastní společnosti, takže je ochotný a schopný si to zorganizovat tak, že může nastoupit téměř hned,“ poznamenal Grolich minulý týden.