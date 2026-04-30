Ve čtvrtek krátce po půl druhé ráno jel sedmačtyřicetiletý řidič na čtyřkolce po lesní cestě Kramolínská ve směru od vrcholu Kramolína na Lipno nad Vltavou.
Pravděpodobně nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou, vyjel do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazil do kamenné zídky u dolní stanice dvousedačkové lanovky. Čtyřkolka se po silném nárazu převrátila a skončila uprostřed vozovky. Řidič zůstal pod čtyřkolkou zaklíněný.
„Řidič měl velké štěstí v neštěstí, protože po cestě procházel Marian Brablec. Ten ve tmě našel převrácenou terénní čtyřkolku a pod ní zavaleného řidiče, který v té době již chrčel,“ popsal dramatické okamžiky mluvčí krumlovských policistů Miroslav Šupík.
Svědek na nic nečekal a vytočil zdravotnickou záchrannou službu. Přitom se zároveň snažil stroj z muže zvednout. To se mu ale nepodařilo, protože čtyřkolka byla moc těžká. Snažil se ji tak alespoň nadzvedávat, aby zaklíněný řidič mohl dýchat.
Po chvilce dorazily policistky Jaroslava Schneiderová a Hana Kajerová z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou, které muži přispěchaly na pomoc a společnými silami se jim podařilo řidiče čtyřkolky vyprostit. Všichni hned začali zraněnému muži poskytovat první pomoc. Mezitím přijel také člen horské služby Aleš Fejfar, který se také zapojil. V tu chvíli přijížděla přivolaná zdravotnická záchranná služba.
„Hlídka policie byla poté vyslána k asistenci při přistání záchranářského vrtulníku. Ten dosedl na fotbalovém hřišti a policistky poté převezly lékaře z vrtulníku ke zraněnému muži,“ doplnil Šupík.
Při příjezdu záchranářů byl muž v bezvědomí. Po vyproštění a při následném transportu do sanitky se začal postupně probouzet, nadále u něj však přetrvávala porucha vědomí.
„Se záchranáři nespolupracoval, proto lékař rozhodl o transportu pozemní cestou. S podezřením na vážné poranění hlavy a hrudníku byl pacient za nepřetržité monitorace životních funkcí převezen v doprovodu lékaře do traumacentra českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
„Marianu Brablecovi a oběma policistkám patří za jejich práci velké uznání a poděkování. Nebýt jich, řidič čtyřkolky by dopravní nehodu nejspíše nepřežil,“ uzavřel Šupík a dodal, že poděkování patří i všem ostatním, kteří se podíleli na poskytování první pomoci. Příčinou nehody se budou nadále zabývat policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu.