Místostarosta Krumlova už nebude používat titul inženýr, rezignovat nehodlá

Podezření, že se místostarosta Dalibor Uhlíř na svých webových stránkách i ve volební kampani prezentoval titulem, který ve skutečnosti nikdy nezískal, začali Krumlovští zveřejňovat na sociálních sítích.

Místostarosta se zprvu nařčením bránil a za pravostí svého titulu si stál. Pro důkaz svých tvrzení podnikl i právní kroky. Ty ale odhalily, že na inženýrský titul opravdu nárok nemá.

„Oslovil jsem ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a najal jsem si soukromou advokátní kancelář, kterou jsem požádal o potvrzení platnosti mého titulu. Kancelář ale shledala, že na základě mnou doložených podkladů nelze potvrdit mé oprávnění k užívání inženýrského titulu. Od této chvíle proto budu užívat pouze titul MBA, který je nezpochybnitelný,“ sdělil Uhlíř, který loni kandidoval do Senátu a byl dříve také členem hnutí Trikolora.

Dodal potom, že své úsilí namíří i na městskou správu a na vlastní náklady nechá vyrobit nové vizitky, štítek na dveře i opravit veškeré městské rejstříky. Zmínil také, že kauzu nepovažuje za důvod k rezignaci.

„O rezignaci jsem vůbec neuvažoval. Vše jsem navíc otevřeně komunikoval se svými koaličními partnery a mám jejich plnou podporu. Na čtvrtečním zastupitelstvu pak s těmito závěry seznámím i přítomné občany a opoziční zastupitele,“ přiblížil.

Uhlíř také nepředpokládá, že by mu za více než 25 let užívání inženýrského titulu hrozil jakýkoliv postih. „Titul jsem vždy užíval v dobré víře, že mi opravdu náleží. Hned, když se potvrdilo, že mi nepřísluší, tak jsem se ho vzdal. Podle advokátní kanceláře by se na mě tedy žádný postih stahovat neměl,“ myslí si místostarosta.

Uhlíře kritizuje opozice

Přesto, že titul podle Uhlíře nemá na jeho osobní ani profesní život žádný reálný dopad, chce i nadále usilovat o jeho uznání. Oslovil proto Vysokou školu ekonomickou v Praze, která by měla posoudit, zda rozsah studia opravdu splňuje požadavky na získání inženýrského titulu. „Do studia jsem tenkrát věnoval mnoho času a úsilí. Je to pro mě osobní záležitost,“ vysvětlil.

Uhlíř pochybný titul získal na pobočce americké vzdělávací instituce Newport University, která mu také dodala nostrifikační doložku, která jej opravňuje k užívání inženýrského titulu. A to i přesto, že instituce k vydání podobné listiny neměla právo.

„Na školu jsem nastoupil pro její prestiž a díky doporučení několika mých známých. Obor byl navíc prezentovaný jako inženýrský, a tak mi udělení tohoto titulu nebylo nijak podezřelé,“ zavzpomínal Uhlíř.

Uhlíře kritizují opoziční zastupitelé. Patří k nim i bývalý místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL). „Jestli někdo neoprávněně užíval titul, tak podváděl veřejnost. To je základní problém a já si myslím, že podvádět se nemá. Hlavně žádáme, aby to Dalibor Uhlíř prokázal. A věci, které se nám dostaly do rukou, svědčí o tom, že to tak bylo (že podváděl). Je to kauza, která je v naší republice obvyklá, ale lidé, kteří vykonávají veřejné funkce, by takové věci dělat neměly,“ prohlásil Hermann pro ČTK.