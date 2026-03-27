Výdejní boxy překáží řidičům ve výhledu. Valašské Meziříčí už problémy řeší

  9:10
Radnice ve Valašském Meziříčí řeší nárůst počtu výdejních boxů doručovacích společností. Ve městě je jich nyní kolem padesáti od různých společností. A některé z nich stojí na nevhodných místech.
Zvětšit fotografii

Radnice ve Valašském Meziříčí řeší nevhodně umístěné výdejní boxy doručovacích společností. (březen 2026) | foto: Město Valašské Meziříčí

„V uplynulých letech rostly bez předchozí konzultace s radnicí a často v nevhodných lokalitách,“ uvedl starosta Robert Stržínek. Podle něj si město uvědomuje, že po těchto boxech je mezi lidmi poptávka a využívá je i radnice. Chce však dát jejich fungování řád.

S Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a zástupci hlavních doručovacích společností proto jednal o pravidlech pro jejich umisťování. „Je dobře, že se společnosti zavázaly k dodržování kodexu APEK, který se zabývá nejen minimalizací vizuálního smogu, ale také zátěže boxů pro obce a maximalizaci komfortu pro spotřebitele,“ zmínil Stržínek.

Tři velmi problematické boxy

Vznikla tak dohoda, že další umisťování se bude dělat po konzultaci s radnicí. Město již vytipovalo tři ze skoro padesáti boxů, které jsou problematické z hlediska bezpečnosti dopravy. Nacházejí se v ulici Králova, na Křižanově pile a v Koutech.

„Zejména v ulici Králova, kde jsou umístěny boxy prakticky všech společností, s nimiž jsme jednali, je situace vzhledem k blízkosti panelového sídliště, základní školy a také po zavedení MHD do této lokality velmi problematická,“ poznamenal starosta.

Pro tuto lokalitu se nyní bude hledat vhodné řešení. „Ve zbývajících dvou případech pak budeme situaci řešit individuálně přímo s dotčenými společnostmi,“ naznačil Stržínek.

„Zároveň jsme se bavili také o možnosti vhodně umístěnými výdejními boxy více pokrýt i šest našich městských částí. Tím by došlo ke snížení dopravní zátěže centra města a občané by se tak k této službě snáze dostali,“ dodal.

Autor: