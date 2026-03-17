Po dvouletém studiu složí atestační zkoušky a o pacienty budou pečovat s větší erudicí a kompetencí.
„Práce v psychiatrii je velmi náročná a specifická a zejména v této době, kdy je velké množství pacientů s psychickými onemocněními, je taková specializace sester potřebná. O studium je velký zájem,“ uvedla Františka Ertlová z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.
Obor je nastavený jako postgraduální vzdělávání a hlásit se do něj mohou jen všeobecné sestry s vysokoškolským vzděláním a minimálně roční praxí ve zdravotnictví. Dosud mohli zájemci jezdit do akreditovaných škol v Brně, Praze, Ostravě, Pardubicích nebo například Havlíčkově Brodě.
Lépe pracují s rizikovými pacienty
Kroměříž zaplnila prázdné místo ve Zlínském kraji. Noví zájemci pro další ročník se mohou hlásit už teď.
V prvním ročníku aktuálně studuje 14 všeobecných sester. Začaly loni v září a studium ukončí za rok v srpnu. Mezi tím absolvují 380 hodin teorie a 220 hodin praxe. Studijní plán je kombinací teoretické výuky a praktického výcviku. Na přednáškách se scházejí každý pátek a studium je stojí 32 tisíc korun.
Klienti s Alzheimerem čekají na lůžko i tři čtvrtě roku. Ve Zlíně pomůže nový domov
„Do prvního ročníku bylo přihlášeno celkem 24 zájemců, kteří splňovali vstupní kritéria, jako je ukončené vzdělání v oboru všeobecná sestra a stanovená délka praxe,“ přiblížila Lucie Skácelíková, zástupkyně ředitelky pro VOŠ a další vzdělávání na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Kroměříži.
Zřizování oborů vychází z poptávky zdravotnických zařízení, zde konkrétně Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. „Psychiatrická péče má svá specifika, která základní vzdělání všeobecné sestry nemůže plně pokrýt,“ upozornil náměstek nemocnice Stanislav Juřena.
„Specializované sestry dokáží včas rozpoznat krizové situace, pracovat s rizikovým chováním pacientů, využívat deeskalační techniky a aktivně se podílet na terapeutickém i resocializačním procesu. To významně zvyšuje bezpečnost a kvalitu péče,“ dodal.
Praxe na akreditovaném pracovišti
V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži pracuje 329 všeobecných sester, což představuje téměř 40 procent veškerého personálu. Kolem 90 z nich už má specializaci pro péči o duševně nemocné, další se stali prvními studenty a studentkami nově otevřeného oboru v Kroměříži.
Zájem o byty a domovy pro seniory raketově stoupá. Města postaví nové
Nemocnice jim umožňuje flexibilní plánování směn, možnost odborné praxe a vyšší platové zařazení po absolvování specializačního vzdělání.
I ve škole se přitom studenti na přednáškách setkávají s odborníky a lékaři z Psychiatrické nemocnice, Fakultní nemocnice v Olomouci nebo psychology a terapeuty z ambulancí v terénu.
„Škola musela pro otevření oboru splnit akreditační podmínky. Když pak studenti budou vykonávat praxi, musí také probíhat na akreditovaném pracovišti, které má dostatek školitelů, kteří se studentům věnují,“ zdůraznila Ertlová.
V domovech by specializované sestry uvítali
Psychiatrická nemocnice není jediným zařízením s klienty s duševním onemocněním. V kraji funguje také několik komunitních psychiatrických center a domovů se zvláštním režimem, které se starají o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Specializace u sester tady nutná není.
„Podmínka to není, ale kdybychom takovou sestru měli, určitě by to ke škodě nebylo,“ netají ředitel Domova pro seniory Loučka Martin Liška.
Nápor duševních nemocí. Personálně jsme na hraně kapacit, říká psychiatr
„Čelíme významnému stárnutí populace a tím i nárůstu specifických problémů, jako je zvyšování počtu lidí s Alzheimerovou chorobou a různými formami demence. Tuto specializaci proto vnímám jako skvělou příležitost rozšířit odborné zázemí pečovatelských týmů,“ uvedla Kateřina Kupčíková, ředitelka Senevida Zlín (dříve Alzheimer Home).
Přítomnost psychiatricky specializované sestry by podle ní klientům nabídla hlubší porozumění jejich psychickému stavu. „Také by podpořila efektivní komunikaci v náročných situacích, přispěla k včasnému zachycení změn v chování a aktivně se podílela na prevenci krizových situací,“ doplnila.