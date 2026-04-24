Chlapec se dusil bonbónem. Policisté zkoušeli různé techniky, jak ho zachránit

  11:28,  aktualizováno  11:28
Ve středu dopoledne provedli policisté z Karolinky na Vsetínsku zákrok, který pro ně vůbec nebyl běžný. Podařilo se jim zachránit chlapce, jenž se málem udusil. Nešťastnou náhodou vdechl bonbón a ten mu potom bránil v dýchání. Záchrana musela být rychlá, šlo o minuty, stav dítěte se zhoršoval.
Bonbón, díky němž se málem udusil chlapec v Huslenkách na Vsetínsku, se podařilo dostat ven pomocí takzvaného Gordonova manévru. (duben 2026) | foto: Policie ČR

„Policisté zrovna byli na hlídce v obci Huslenky na Vsetínsku a okolo půl desáté za nimi s prosbou o pomoc přiběhla žena s malým dítětem. Chlapec vdechl bonbón a začínal se jím dusit. Držel se za krk, lapal po dechu a nedařilo se mu nadechnout,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.

Muži v uniformách neváhali a okamžitě se snažili dítěti pomoci. Jeden z policistů volal na linku 155, druhý si chlapce vzal a provedl takzvaný Gordonův manévr, při kterém ho několikrát udeřil do zad mezi lopatky.

„Poté opakovaně praktikoval i jiný úkon zvaný Heimlichův manévr, který však nebyl účinný. Proto si chlapce položil na koleno, kolega dítěti držel nohy ve zvýšené poloze a opětovně chlapce udeřil do zad mezi lopatky,“ popsal mluvčí dramatické okamžiky.

Ubíhaly minuty a stav dítěte se nelepšil, spíše naopak. Policisté ale nepolevovali a po několika dalších minutách si všichni mohli oddechnout, neboť vdechnutý bonbón skončil po dalším, už úspěšném provedení Gordonova manévru v blátivé kaluži na zemi.

Zanedlouho přijeli na místo i záchranáři, kteří chlapce důkladně prohlédli a policisté od nich za rychlý a účinný zákrok sklidili pochvalu.

„Díky rychlé reakci policistů se okamžitě podařilo vyřešit život ohrožující stav a bezprostředně tak dítěti zachránili život,“ zdůraznila Barbora Truksová Zuchová ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

