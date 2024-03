Rekonstrukce brodského stadionu začne v dubnu, hokejisté si hledají azyl

Přestavba zimního stadionu je jednou z největších investic Havlíčkova Brodu letošního roku. Její náklady se pohybují kolem 37 milionů korun. Za tuto cenu nechá město vybudovat novou, užší ledovou plochu, zřídit střídačky i další zázemí a zasadit nové mantinely.

Ledová plocha havlíčkobrodské Kotliny je totiž na hraně životnosti. V trubkách položených pod ledem, v nichž koluje chladicí médium, jsou praskliny, místy se konstrukce propadá. Závad přibývá a s nimi rostou i náklady na výrobu a údržbu ledu.

„Betonová plocha pod ledem není rovná. Tloušťka ledu kolísá mezi třemi a osmi centimetry, což klade zvýšené nároky na dodávku energií pro chlazení. Kvůli propadům plochy a průhybům není možné dokonale vyčistit potrubí. A nečistoty brání plynulému průtoku chladicího média,“ popsal potíže Václav Lacina, ředitel Technických služeb, jež se o provoz zimního stadionu starají.

Vedení radnice nyní oznámilo termíny, ve kterých by k rekonstrukci mělo dojít. Práce začnou na počátku dubna a trvat mají do konce září. Nutné je poté připočíst ještě dobu jednoho až dvou týdnů na zamrazení ledu.

„Znamená to, že z důvodu rekonstrukce letos nebude položeno na stadionu dopravní hřiště. A také to, že v Brodě nebude možné do opětovného otevření zimního stadionu provozovat lední sporty. Zástupci klubů a oddílů jsou o situaci v předstihu informováni a zařídí se podle toho,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová.

Úvodní zápasy na hřištích soupeřů

Uzavření stadionu se dotkne veřejnosti, oddílu krasobruslení či amatérských klubů, které si ledovou plochu pronajímají. Největší dopad ale bude mít na chod hokejového klubu BK Havlíčkův Brod. Ten musí náhradní stadion hledat už pro letní přípravu a úvodní zápasy nové sezony.

„Právě začínáme jednat s okolními stadiony. Ne všechny jsou přes léto v provozu a my bychom chtěli u A týmu zahájit přípravu na ledě už koncem července,“ konstatoval předseda klubu Miroslav Třetina.

Samotná druhá liga začne zřejmě v druhé polovině září. Je tak pravděpodobné, že úvodní zápasy hokejisté odehrají na hřištích soupeřů.

8. listopadu 2023

„Horší to bude s juniory a žáky. Těm soutěže začínají už na začátku září. Odehrát šest nebo sedm venkovních utkání je moc už kvůli tomu, že bychom pak nenašli volné termíny na domácí zápasy. Budeme pro ně muset zajistit dočasný azyl na stadionech v okolí Brodu,“ dodal předseda hokejového klubu.

Při opravách v Kotlině si to už mladí hráči vyzkoušeli v předešlých sezonách. Většinou se na čas přestěhovali do Chotěboře. Nyní by klub chtěl zajistit stadionů více. „Jednoduše proto, že jsme se tam nevešli. Chyběly šatny i místo na uložení výstroje. Děti a rodiče proto neustále museli vše vozit s sebou, a to nebylo zrovna pohodlné,“ vysvětlil Třetina.

Pod betonem se může skrývat překvapení

Podle vedení města dosud není stoprocentně jasné, že se rekonstrukci do konce září podaří dokončit. Naopak se spolu se stavebníky připravují na to, co vše mohou v útrobách zimního stadionu nalézt.

„Pod ledem je betonová deska. Ta je původní, na místě už byla při opláštění zimního stadionu v osmdesátých letech minulého století. Na ni byly postupně položeny tři technologické vrstvy se systémy chlazení,“ přiblížila Rothbauerová. Když Brod v minulosti do Kotliny pořizoval nové chladicí technologie, nerozebíral ty staré. Nové rozvody jednoduše zabetonoval do další vrstvy na ty původní.

„Až všechny vrstvy rozebereme a základovou desku odbagrujeme, mohou nás tam čekat překvapení, o nichž zatím nevíme,“ varovala místostarostka.

Jedním z rizik při tom může být i Cihlářský potok, který protéká pod východní tribunou stadionu betonovým tunelem. Po odkopání základní desky se dělníci dostanou pod jeho hladinu. Hrozit by tak v krajním případě mohlo i zaplavení stadionu.

Plocha o rozměrech kanadsko-americké NHL

Po opětovném položení základové desky, tentokrát už pouze s jedinou technologickou vrstvou, vznikne plocha o dost užší, než je tomu nyní. Hrací plocha přejde na rozměry kanadsko-americké NHL 60 na 26 metrů. Více prostoru dostanou střídačky i trestné lavice, nově budou muset být na plochu napojeny tribuny.

„Vítáme to, někteří naši trenéři už se na to dokonce připravují. Zúžení ledové plochy hokeji prospěje, bude více fyzický a pro diváky atraktivnější,“ řekl Miroslav Třetina.

Nově budou osazeny i mantinely. Už nebudou pevné jako dosud, nýbrž flexibilní a elastické. „Nakonec jsme z nabídky zvolili jeden z lepších modelů určený pro nejvyšší hokejové soutěže,“ dodala Marie Rothbauerová.