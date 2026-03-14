Asi nejrazantnější změna bude ta, která je patrná právě navenek. Fasáda, nyní světlá s výraznými vínovými prvky hlavně kolem oken a dveří, bude mít mnohem decentnější vzhled.
„Jak se barevnost fasády změní, je už teď hezky vidět v zadní části radnice,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos. Omítka bude podle něj monochromatická, smetanově krémová, jak tomu bylo kdysi, a zmizí právě barevné šambrány (architektonický prvek, jenž rámuje a zdůrazňuje okna či dveře na vnější fasádě, pozn. red.).
„Stávající barevné pojetí pochází z dob před rokem 1989, což neodpovídá historickému kontextu budovy,“ objasnil Mrkos s tím, že veškeré úpravy se dějí pod dohledem památkové péče.
Objekt na náměstí může pocházet již z 15. století, jak však zmiňuje v publikaci Žďárský uličník I historik Miloslav Lopaur, první dochovaná zmínka je z roku 1547. Není však zcela jisté, že zmiňovaným „rathausem“ byla myšlena právě tato dnešní budova. Podle památkového katalogu byl objekt vystavěn před rokem 1580 – má pozdně renesanční podobu.
Vzhled budovy se měnil už mnohokrát
Jednoznačné informace nejsou ani o původním vzhledu radnice. Ten se v minulosti mnohokrát měnil. Stavbu poznamenal například i požár v roce 1864. Později byl vybourán i boční vchod a přistavěna zadní, nepůvodní část radnice.
Byť jednobarevná světlá fasáda bude změnou asi nejviditelnější, větší úpravy zasáhnou hlavně vnitřní část této dominanty náměstí. Tam dělníci pracují od loňského léta a na místě setrvají do července.
„Jádrem celého projektu je vznik cisterciáckého návštěvnického centra, které se bude nacházet hned ve vstupní části Staré radnice,“ upřesnil starosta Mrkos s tím, že odkaz k řádu cisterciáků prostoupí celou stavbu. Ovlivní tak například i podobu takzvaného respiria, odpočinkového zázemí v místě někdejšího atria s kašnou.
|
„Tam se budou konat edukační programy, ale třeba i různé kulturní akce či setkání s občany,“ přiblížil Petr Sedlák, vedoucí žďárského odboru školství, kultury, sportu a marketingu.
V přízemí Staré radnice se má nacházet, stejně jako dosud, galerie, a nově pak výstavní prostory pro Kosinkovu sbírku obrazů. Tu město před mnoha lety zdědilo s podmínkou, že zajistí její vystavení. Soubor čítá cirka 180 obrazů, a to jak žďárského malíře Josefa Kosinky, tak dalších vysočinských umělců. Vzhledem k počtu děl se však bude skladba expozice měnit – všechny naráz prezentovat nelze.
Do přízemní části budovy se po dokončení úprav vrátí z azylu v Čechově domě i turistické informační centrum (TIC). Obsadí vstupní místnost, hned vedle cisterciáckého návštěvnického centra. „Je to první místo, kam turista vstoupí a kde má hned získat informace. Je nelogické, aby TIC hledal někde po budově, k čemuž tu předtím docházelo,“ naráží na předešlou zastrčenost „íčka“ Sedlák.
Bez bariér a s výtahem
V památce se budou moci bez potíží pohybovat i lidé na vozíku, bude totiž celá bezbariérová. Odstraněním mnoha schůdků, ale i skleněných přepážek se navíc podle vedení města prostory víc otevřou a budou návštěvníky lákat k prozkoumání. Stavební firma kvůli tomu posouvá i schody.
„Nástupní rameno schodiště posunujeme asi o 40 centimetrů do podesty, aby netrčelo do prostoru a zůstalo ve výklenku,“ řekl Jan Částka, stavbyvedoucí společnosti Archeon Stavby. Novinkou bude i výtah, díky němuž se handicapovaní a příchozí s kočárky dostanou pohodlně do patra. Tam bude opět obřadní síň a zasedací místnost, ale v novém, modernějším hávu.
Byť podle Částky postupuje obnova radnice podle harmonogramu, musel se dodavatel vypořádat s několika „překvapeními“. „Když jsme například odkrývali strop nad atriem, ukázalo se, že stropní a nosná konstrukce jsou v dost dezolátním stavu. Bylo třeba je kompletně sanovat a staticky zajistit,“ vylíčil stavbyvedoucí. Právě strop nad budoucím respiriem bude jedním ze zajímavých prvků přízemí – světlo sem pronikne skrze čtyři nové světlíky.
|
„V každé místnosti bude také ovládací panel, přes nějž si lze navolit libovolné klima – od světla přes zvuk až po teplotu,“ zmínil další krok k modernizaci Staré radnice Částka.
Zásadní změna nastane i v suterénu, kde dřív byla v nájmu restaurace. Ta se do prostor už s největší pravděpodobností nevrátí. „Vzduchotechnika by mohla poškodit novou fasádu, a celkově ty prostory nejsou pro restauraci moc vhodné. Je to ve sklepě, bez oken,“ podotkl Mrkos. Dodal, že město v suterénu zvažuje expozici skla, mající v regionu dlouhou tradici.
Náklady na opravy a modernizaci Staré radnice činí zhruba 43,5 milionu korun, z toho 27 milionů pokryje evropská dotace. Součástí projektu je i vznik cisterciáckých vycházkových stezek. Na ně by mohli turisté vyrazit už v létě. Trasy budou mít start právě na radnici, odkud pěší zamíří směr Hamry nad Sázavou, rybník Dívka a poté přes Starý dvůr k zámku. Menší okruh bude i kolem Bránského rybníka.