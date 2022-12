Už roky létá nad Úštěkem jako anděl. Jako dítě jsem se bála méně, směje se

Jaké máte pocity, když stojíte v okně kostelní věže a pod sebou vidíte tu hloubku?

Už létám několik let, tak už jsem si na to trochu zvykla. Ale stále je to pro mne zvláštní pocit, když si musím sednout do popruhů. Někdy se totiž z okénka kostelní věže musí trochu vyskočit. Přitom mám vždy smíšené pocity, ale těším se. Je to dobrý zážitek.

Jak pracujete se strachem?

Výšek se nebojím, jinak bych létat nemohla. Ale nějaké obavy mám pořád, dva roky se totiž kvůli covidu z kostelní věže nelétalo. Mění se to, čím jsem starší. Když mi bylo dvanáct, bylo to nějak jednodušší.

Nebojí se o vás vaši rodiče?

Nemyslím si, že se o mě bojí. Mamka je většinou se mnou nahoře ve věži a filmuje to, táta se na mě dívá zezdola. V létání mě podporují oba rodiče a taky věří pánům, kteří mne ve věži kurtují do horolezeckých popruhů.

Létáte jako andělé, co je vaším úkolem?

Naším hlavním úkolem je mávat divákům, kteří stojí dole, a vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Vidět anděly, jak slétají z výšky kostelní věže, je totiž nevšední zážitek, který hned tak někde uvidět nemohou.

Z čeho se skládá vaše andělské oblečení?

Máme několik vrstev, protože andělské šaty jsou pro tyto roční podmínky nedostačující. Základem jsou dvoje legíny a dvě termotrička. Na to se přikurtují postroje a na ně si oblékneme další teplou vrstvu. Teprve na to přijde bílý andělský hábit s křídly a svatozáří.

Létáte v zimě, často v mrazu. Jak se s tím vyrovnáváte?

Nahoře fouká opravdu hrozně, ale když letím, tak už to moc nevnímám, protože už to chci mít rychle za sebou. Na věži totiž musíme být hodně dopředu a často tam ještě čekáme, než skončí písnička a my můžeme z okna vyletět. Když vyskočím, už skoro ani zimu nevnímám a jen se soustředím na let.

Jak je létání andělů zabezpečeno?

Visíme v postrojích na ocelovém laně a ve věži stojí tři pánové, kteří každou z nás jistí dalším lanem, které mají k sobě přikurtované. Povolováním lana nás pomalu spouští dolů. A když sletíme, tak nás jiní pánové zase odepnou. Celkem se na létání kromě tří andělů podílí asi deset lidí.

Jak jste se k andělskému létání dostala?

K létání mě přivedla kamarádka ze základky, která tenkrát už sama létala. Slety andělů se mi moc líbily, a tak jsem to chtěla zkusit také. Poprvé jsem letěla ve dvanácti letech.

Co máte na andělském létání nejraději?

Je to úžasný adrenalin, na který se vždycky těším. Je to moc hezký zážitek, který zažije pouze málokdo, proto jsem moc ráda, že se toho mohu účastnit.