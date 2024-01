Teplická MHD je už měsíc zdarma, opravený software dodavatel zase smazal

Nezvládnuté úsilí vedení města a soukromé firmy Mikroelektronika o zprovoznění vlastní bezproblémové městské hromadné dopravy vnímá řada obyvatel jako legrační, systém je nefunkční od nového roku.

„Včera měla proběhnout certifikace. Dodavatel softwaru, firma Mikroelektronika, slíbil, že na Ústecký kraj pošle vzory jízdenek. Poslali to, ale bylo to špatně. Upravili sice to, co předtím nefungovalo, ale zase změnili, co už měli schválené, takže certifikace opět nemohla proběhnout. Už nevím, co na to mám říci. Bez krajské certifikace placení jízdného nemůžeme spustit,“ řekl Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora Teplic, který má na starosti městskou hromadnou dopravu.

Na jednání s dodavatelem si zástupci města (vládne ODS a ANO) stěžují už od chvíle, kdy se po Novém roce měl nový systém rozjet. „Když dodavatel není schopen s krajem dojednat certifikaci, tak už opravdu nevím, co si o tom myslet. Když něco opraví a něco jiného, co už fungovalo, zase rozhodí, tak je to s nimi opravdu těžko řešitelné,“ dodává Hadviga.

Redakce se snažila sehnat vyjádření firmy Mikroelektronika, zatím se jí to však nepodařilo.

Fraška, smějí se situaci lidé

Tepličané nyní sice za jízdu v MHD ušetří, protože neplatí, ale situaci řada z nich vnímá velmi negativně.

Věc kritizuje i opozice. „Je to velká ostuda města. To, co jsem zaznamenal mezi občany, je, že to vnímají jako frašku a že se tomu opravdu smějí,“ říká opoziční zastupitel Jakub Mráček (Volba pro Teplice).

„Je to skutečně tragikomické. Z pohledu zastupitele, který má dbát na dobré služby pro občany a odpovědné hospodaření, se mi zdá, že se tu město uvedlo nejen jako špatný hospodář, ale jako neschopný organizátor služeb pro občany,“ kritizuje opoziční zastupitel stále nefungující placení v systému městské hromadné dopravy.

Podle Mráčka je na vině nejen problém s dodavatelem, ale také neschopnost na straně objednatele, tedy města. „Chápu, že zakládání podniku a převádění agend je samozřejmě velká práce, to nechci snižovat. Ale na druhou stranu, právě od toho si město najímalo profesionální manažery, aby tuto práci zvládli. Pokud tato práce není odvedena dobře, je někde chyba. Já například nevidím, že by dobře odváděly svou práci kontrolní mechanizmy, které se včas přesvědčí, že vše funguje správně,“ podotýká opoziční zastupitel.

Na druhou stranu Mráček chápe, že tu svou roli může hrát smůla. „Že dodavatel selže, někdo je nemocný nebo má dovolenou, to se samozřejmě běžně děje, ale manažer je ten, kdo s tím má počítat a řešit to,“ dodává zastupitel.

Primátor města Jiří Štábl se k situaci slíbil vyjádřit, ale přes opakované urgence tak neučinil.

Další věc, kterou Mráček na nefungujícím systému kritizuje, je nevyužití současné mimořádné situace ke sběru dat o bezplatné přepravě. „Když nyní jezdí lidé zadarmo, což je mimochodem časté téma komunálních voleb a diskusí o efektní politice, by bylo dobré toho využít a sbírat o tom nějaká data. Například: Jezdí trolejbusy více lidí, když jsou zadarmo? Kterými spoji jezdí více lidí? Ale nevím o tom že by se takováto analytická práce, která by mohla vést k lepšímu rozhodování, dělala,“ konstatuje zastupitel.