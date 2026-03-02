Podvod probíhá tak, že zloději ve snaze vylákat od důvěřivých lidí finanční prostředky nejdříve telefonicky vyzývají své oběti k převodu malé částky na skutečný účet Arkadie.
„Zde svou platbu oběť může ověřit, protože pohyby na účtu jsou zveřejněny na volně přístupných internetových stránkách. V oběti je takto vytvořen pocit důvěry, kterého následně podvodníci využijí a dají pokyn k dalším platbám, tentokrát už na jiný účet. Arkadie proto před tímto jednáním varuje,“ upozorňuje mluvčí Arkadie Adéla Maternová.
Výše popsaným způsobem přišla o své úspory i seniorka, se kterou se Arkadii díky spolupráci s bankou podařilo spojit.
„Paní pokročilého věku někdo kontaktoval s tím, že zhodnotí její finanční investici. Nejprve měla odeslat peníze na transparentní účet Arkadie, kde měla možnost si platbu zkontrolovat. Potom jí však poslali číslo jiného účtu, kam odeslala další peníze, které už ale skončily v rukou podvodníků,“ popisuje Maternová.
Arkadie upozorňuje, že samotná platba na její transparentní účet závadná není. Pokud kdokoliv na tento účet zaslal prostředky na základě pokynu podvodníků a nechtěl je Arkadii darovat, může se ozvat na číslo 417 563 450 nebo 736 792 199 a částka mu bude vrácena.
„Během velmi krátké doby nám totiž najednou začaly přicházet částky téměř totožné výše. Myslíme si, že byly na náš účet poslány se stejným důvodem jako výše popsaný příběh. Upozorňujeme však, že Arkadie může vrátit jen ty částky, které byly poukázány na náš transparentní účet, nikoliv ty, jež byly poukázány na jiný účet doporučený podvodníky,“ dodává Maternová s tím, že případ oznámili policii a ta ho nyní prošetřuje.