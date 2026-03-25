Nemocnice neochránila dítě před znásilněním. Odškodněte ho, nařídil soud

Samosoudkyně Alžběta Pasternaková rozhodla, že Psychiatrická nemocnice Bohnice zanedbala v projednávaném případu své povinnosti, když nezajistila u hospitalizovaného dítěte s poruchou autistického spektra dostatečnou bezpečnost.
Dítě bylo na nemocničním oddělení vystaveno ze strany tří pacientů opakovanému sexuálnímu násilí včetně vynuceného orálního či análního styku.
„V důsledku pochybení žalované (nemocnice) došlo u žalobkyně k mimořádně citlivému zásahu do její důstojnosti, přičemž tam (soud) shledal příčinnou souvislost. V prostředí, které mělo být pro žalobkyni bezpečné, došlo k jejímu sexuálnímu napadení ze strany jiných hospitalizovaných pacientů. Tím byla narušena její tělesná a psychická integrita. Za to žalobkyni náleží odškodnění,“ uvedla soudkyně.
Upozornila, že nedohledala v tuzemské judikatuře srovnatelný případ, od kterého by mohla přiznanou finanční částku odvodit.
Výši odškodnění proto stanovila sama. Přihlédla například k intenzitě zásahu, závažnosti újmy, četnosti útoků nebo k tomu, že k sexuálnímu násilí vůči dítěti docházelo v nemocnici – tedy na místě, které má být bezpečné a sloužit k ochraně zdraví.
„Jako adekvátní odškodnění shledal soud částku 400 tisíc korun. Reflektuje kombinaci mimořádné zranitelnosti žalobkyně, závažnost narušení jejích základních osobnostních práv a situaci, v níž k zásahu došlo,“ vysvětlila soudkyně. Poškozená pacientka žádala jeden milion korun.
Soud odmítl námitku nemocnice, že je nárok žalobkyně promlčený. Podle soudu se nemocnici nepodařilo prokázat, že na oddělení panoval režim a dohled, který znásilnění dítěte vylučoval.
Za „mimořádně přesvědčivé a významné podklady“ naopak soud označil dřívější pravomocná rozhodnutí soudů, která zmapovala, čemu bylo dítě v Bohnicích za strany trojice pacientů vystaveno.
Dvěma agresory byli chlapci mladší patnácti let, kteří nemohli být kvůli nízkému věku trestně stíháni a odsouzeni. Ve třetím případě šlo o mladistvého. Ten dostal v červenci 2020 u Vrchního soud v Praze za znásilňování dětské pacientky pravomocně 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tříletou zkušební dobu.
Poškozená žádala v trestním řízení půl milionu korun přímo od mladistvého pachatele. Prvoinstanční soud jí nepřiznal ani korunu, odvolací vrchní soud pak 75 tisíc. Až po dvou úspěšných ústavních stížnostech se domohla u Vrchního soudu v Praze satisfakce ve výši 300 tisíc korun.
16. prosince 2021
„Nejhorší zážitek v životě“
Dvanáctileté autistické dítě s poruchou pohlavní identity (podle spisu bylo mentálně na úrovni osmiletého dítěte) bylo na dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice nedobrovolně umístěno v roce 2018.
Přes nesouhlas matky rozhodl o hospitalizaci dítěte soud – pod tlakem sociálního odboru v místě bydliště kvůli podezření na zanedbání péče.
Ačkoliv se dítě identifikovalo jako dívka a okolí ho jako dívku vnímalo, mělo chlapecké genitálie a proto ho v Bohnicích umístili na pokoj s chlapci, u nichž bylo zaznamenáno sexuálně nežádoucí chování.
Umístění dítěte, které se navzdory vrozeným chlapeckým pohlavním znakům považovalo za dívku, mezi chlapce vysvětlovala nemocnice tím, že se jedná o všeobecný konsenzus všech psychiatrů v České republice. Vrchní soud v Praze i Ústavní soud to označily za nepochopitelné.
Nemocnice tvrdila, že personál nezaznamenal žádné nežádoucí chování směrem k dítěti a že si na nic problematického nestěžovalo.
O tom, že se stalo obětí sexuálního zneužívání, se matce v obecných rysech svěřilo až den před plánovaným propuštěním z psychiatrické nemocnice. Dříve jí dítě nic neřeklo, protože se bálo, aby si ho v nemocnici nenechali nebo aby mu nezakázali vycházky domů.
„Netroufla si požádat o pomoc personál léčebny v obavě, že by to její hospitalizaci ještě prodloužilo. Z jejího počínání je zjevná neznalost posoudit, čemu je třeba se podvolit a čemu nikoliv, a zároveň to dokresluje její vnitřní pocity bezbrannosti, osamělosti a určitou ztracenost v pro ni neznámém prostředí,“ popisuje dřívější rozsudek Vrchního soudu v Praze.
Nyní již plnoletá dívka, která užívá neutrální jméno a příjmení, označila v minulosti před znalci událost z léčebny za nejhorší zážitek svého života. Popsala i problémy, které se u ní v jeho důsledku začaly projevovat.
Středečního vyhlášení rozsudku se nezúčastnila ani ona, ani její právní zástupkyně. Za Bohnickou nemocnici byl přítomen advokát Tomáš Němeček. Rozsudek nechtěl komentovat s tím, že nechá na nemocnici, zda 400 tisíc korun bývalé pacientce zaplatí, nebo se odvolá k Městskému soudu v Praze.