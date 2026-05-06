Incident se odehrál 21. března v ulici Malířská. „Vyděšená žena před výtržníkem naštěstí utekla do domu a uzamkla se a on po chvíli odešel neznámo kam,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.
Policisté po zajištění kamerových záznamů z místa zjistili, že zhruba dvacet minut předtím obtěžoval jinou ženu v ulici Milady Horákové. Stalo se to kolem půl třetí ráno. Muže doposud nevypátrali a žádají veřejnost o pomoc.
„Podezřelý je tmavé pleti, přibližně 180 centimetrů vysoký a s největší pravděpodobností hovoří anglicky,“ popsal výtržníka Hrdina. Dodal, že hledají i druhou obtěžovanou ženu, která incident nenahlásila.
„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ konstatoval mluvčí Hrdina.