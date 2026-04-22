Chyběly jí kroužky pro handicapovaného syna, tak je založila sama

Damián se narodil s extrémně vzácným onemocněním, které zasahuje do vývoje svalů i nervové soustavy. Kvůli nemoci má výrazně omezenou hybnost a bez pomoci se neobejde ani při chůzi. Jeho každodenní život proto vyplňují nejen domácí výuka, ale i pravidelné dojíždění na neurorehabilitace, fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii.
Vedle toho ale jeho mamince Daniele Klívarové chybělo místo, kde by se její syn mohl potkávat s dalšími dětmi a zažívat běžné aktivity. „Pro děti s handicapem jich je u nás minimum – a když už existují, často nejsou dostupné v okolí,“ vypráví Klívarová. Právě tato zkušenost ji přivedla k rozhodnutí vytvořit vlastní prostor, kde se spojí volný čas s terapií.
Loni na jaře tak začala Klívarová organizovat běžné dětské aktivity s terapeutickým přesahem na Praze 7. Vznikly první lekce pohybových a smyslových aktivit, do kterých se zapojují i canisterapeutičtí psi. Konkrétně dva černí labradoři, kteří jsou speciálně vycvičení pro práci s dětmi.
„Děti si s nimi budují vztah. Navíc psi motivují k plnění úkolů, při nichž děti rozvíjí motoriku, smyslové vnímání a logické uvažování. A zároveň je uklidňují. Je úžasné sledovat, jak na ně reagují,“ vyjmenovává benefity Damiánova maminka.
Od podzimu přibyly také hodiny muzikoterapie. Děti si při nich mohou vyzkoušet i méně obvyklé hudební nástroje a rozvíjet smyslové vnímání. Podle organizátorky mají pozitivní dopad nejen na děti, ale i na jejich rodiče.
Na všech lekcích spolupracuje s odborníky. Konkrétně s canisterapeutickým týmem Physio Canis CZ a muzikoterapeutkou Janou Lahodnou. Oba mají zkušenosti s prací s dětmi se zdravotním znevýhodněním i poruchami autistického spektra.
„Zásadní roli v rozjezdu projektu sehrálo zázemí Komunitního centra Přístav 7 na Praze 7, které nám poskytuje své prostory zdarma. Bez jejich laskavosti by to nešlo,“ doplňuje Klívarová.
Zažívat radost
Lekce probíhají v malých skupinách, aby byl zachovaný individuální přístup ke každému dítěti. Terapeuti navíc na začátku posuzují, zda je konkrétní typ aktivit pro dítě vhodný.
Aktivity jsou otevřené dětem s různými typy zdravotního znevýhodnění, včetně poruch autistického spektra. Zapojit se mohou i jejich sourozenci nebo kamarádi. „Je to nejen o terapii, ale i o tom, aby děti měly prostor být spolu, zažívat radost a běžné dětské situace,“ vysvětluje zakladatelka.
Projekt navíc funguje jako dobrovolnická aktivita. Rodiče se společně skládají na pokrytí nákladů jednotlivých lekcí, především na práci terapeutů. „Je to taková sousedská iniciativa. Výše příspěvku je pevně daná, aby bylo možné pokrýt náklady na terapie. Pokud se ovšem skupina nenaplní a jsou jen dvě děti, terapeuti pracují za nižší odměnu, která se jim vyrovná až při plném počtu účastníků,“ dodává Klívarová.
V současnosti probíhají lekce pravidelně. Například canisterapie v pondělí odpoledne pro menší skupiny dětí s PAS nebo polední setkání pro děti s kombinovaným postižením. Podle organizátorky je o podobné aktivity mezi rodinami dlouhodobě zájem, což potvrzuje i postupné zaplňování jednotlivých termínů.