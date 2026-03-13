Zastupitelstvo v obci Chlum na jižním Plzeňsku, kde chce větrníky stavět ČEZ, v úterý také provázely protesty. Výsledkem je, že starosta František Šindelář z Nezávislých už dál jednat s firmou nebude a nechá rozhodnutí na stole pro svého nástupce po podzimních komunálních volbách. Sám už totiž kandidovat nebude.
Jisté ale je, že rojení kolem větrných elektráren nezastavilo přípravu dalších projektů. Pozitivní vývoj zaznamenal záměr vybudování tří větrných elektráren se stožáry o výšce 220 metrů v Kozolupech na severním Plzeňsku. Krajský úřad totiž v uplynulých dnech vydal kladné jednotné environmentální stanovisko, které posuzuje vliv elektráren na životní prostředí. Potvrdil to vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.
Zničí to, co vzniká už od neolitu. Lidé z jižního Plzeňska bojují proti větrníkům
Větrný park má v obci vzdálené zhruba deset kilometrů od Plzně stavět firma Smarttech Energy, která má na kontě vybudování druhé největší větrné elektrárny v Česku, a to ve Václavicích u Hrádku nad Nisou v severních Čechách. Tu firma připravovala zhruba deset let.
Tentokrát by to mohla být kratší doba, protože větrníky mají stát v území, které je podle nedávno vydané Územní studie rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren v regionu, vydané Plzeňským krajem, k budování větrníků doporučené. Firma se k investici nechtěla vyjadřovat.
I obec Bor na Tachovsku jedná s investorem, zatím ale nezveřejnila firmu. Žádost o posudek EIA má na stole krajský úřad v Plzni i ohledně plánu firmy Meridian Nová energie, která chce budovat dvě větrné elektrárny v obci Vlčtejn na jižním Plzeňsku.
Tam by to mohlo být komplikovanější, protože jde o stožáry, které by měly být k obydlí blíže než kilometr. Proto se podle vedoucího odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martina Plíhala musí zpracovávat EIA a nestačí jednotné environmentální stanovisko.
U Kunějovic postaví větrníky, místní slyší na levnější elektřinu i peníze
Svými připomínkami do vlčtejnského projektu vstoupily i sousední Blovice, které vznesly několik výhrad, například že záměr nebere ohled na krajinný ráz. Větrníky, které chce stavět ČEZ obci Chlum, jsou stejně jako v případě Vlčtejna mimo území, které pro větrníky doporučuje krajská studie.
Na otázku, proč si investoři nevybrali krajem doporučené plochy, Šindelář odpověděl, že umístili větrníky do míst, kde vytipovala akcelerační zóny již za minulé vlády stát. Konečnou verzi akceleračních ploch by měl podle starosty Blovic Roberta Zelenky z uskupení Žijeme Blovice stát zveřejnit zhruba do tří týdnů. Stavební povolení by tam mělo být otázkou zhruba roku. Není zatím jisté, jestli budou respektovat krajskou studii.
„Měli by ji respektovat, zpracoval ji nezávislý tým odborníků,“ myslí si Plíhal. Krajská studie je podle Zelenky asi čtvrtinová oproti tomu, co již dříve navrhl jako pracovní verzi stát.
V Siré s větrníky neuspěli, teď investoři jednají s obcemi u Zbiroha
Kvůli hysterii, která se kolem elektráren objevila, svolaly Blovice v pondělí informační schůzku, kam dorazily na tři stovky lidí.
„Akcelerační zóny mají být stanoveny formou změny Národního rozvojového plánu, což je vlastně územní plán České republiky. A pokud změna projde, propíše se do krajských, obecních i městských územních plánovacích dokumentací. Bude to závazné a nebude možnost dokumenty rozporovat,“ nastínil Zelenka. Proto je město po zveřejnění zón odhodláno podávat námitky.
„Blovice nejsou tím, kdo by chtěl vést kampaň proti větrníkům. Víme, že někde vzniknout musí, když se k tomu Česká republika zavázala, ale jsme připraveni odborně reagovat,“ doplnil Zelenka.
Toho rozladilo, že už tři roky akcelerační zóny vznikají a starostům nikdy nebyly pořádně představeny. „Nebyly nějakým způsobem projednány,“ posteskl si. „Za minulé vlády se prý hovořilo o tom, že kraje si samy budou moci zóny vymezit. Proto také Plzeňský kraj nechal vlastní studii vypracovat,“ poznamenal Zelenka.