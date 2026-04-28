Vyděšená maminka klučinu nemohla najít, zavolala proto o pomoc na tísňovou linku 158.
Pátrání po dětech je pro policisty a další složky záchranného systému jednou z nejnáročnějších akcí, kdy hlavní roli hraje čas. Proto je vždy nutné do pátrání zapojit co nejvíce lidí.
Policie pátrala po malém chlapci, odjel na výlet s jinou skupinou skautů
„Zapojily se policejní hlídky z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky. Pro případ potřeby byla kontaktována i letecká služba. Operační důstojník vyrozuměl o situaci také kolegy z hasičského záchranného sboru, a tak se krátce nato účastnili pátrání také profesionální, dobrovolní i drážní hasiči,“ vyjmenovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
O spolupráci požádali také experty s drony ze Správy informačních technologií města Plzně, kteří mají při pátrání nezastupitelnou roli.
Kromě toho, že operační důstojník kontaktoval všechny tyto složky a subjekty, zároveň hovořil s vyděšenou maminkou ztraceného chlapce. Poradil jí, aby se šla zeptat na nádraží, zda mohou informaci o jejím chlapci vyhlásit v rozhlase.
„Jelikož se chlapeček ztratil v blízkosti vlakových kolejí, a hrozilo tak reálné riziko, že by mohl vstoupit do kolejiště, kontaktoval kolega z operačního střediska i dispečink drah s žádostí o zpomalení provozu vlaků na této trati. Kromě toho byla informace o jeho pohřešování odvysílána i v místním rozhlase,“ popsala Burešová.
Nakonec vše dopadlo dobře. Hlídka z obvodního oddělení v Nepomuku zhruba po půl hodině našla malého tuláka doma, kam se sám vydal od nádraží. „Ustrašené mamince jsme tak mohli říct, pro ni v tuto chvíli tu nejcennější větu, že se nám podařilo najít jejího malého syna, který je v naprostém pořádku,“ uzavřela Burešová.
17. října 2025