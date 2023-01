Oprava Wonkova mostu v létě zkomplikuje jízdu Pardubicemi

Dostat se v době dopravní špičky z jedné strany Labe na druhou není v Pardubicích právě snadné. Ovšem brzy to bude ještě mnohem těžší.

Krajský úřad v létě spustí dlouho avizovanou opravu mostu Pavla Wonky. Během ní nutně ubude na širokém mostě dopravních pruhů a všichni v Pardubicích vědí, co to od září, až se lidé vrátí z dovolených, bude znamenat. Kolony a čekání.

Nicméně krajský úřad má od roku 2017 odborný posudek, že uvnitř mostu jsou poškozená lana, která je potřeba vyměnit. Rekonstrukce začne středními komorovými nosníky, skončí přeložkami sítí.

„Probíhající zadávací řízení je nakonec dvoukolové. V prvním kole budou uchazeči prokazovat kvalifikaci. Wonkův most je stavba významná nejen dopravně, ale také stavebně technicky. Délka přemostění je 170 metrů, šířka přes 22 metrů, jeho oprava žádá zkušenost,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš z ODS.

Přihlášky do prvního kola řízení mohou uchazeči podat do 4. ledna 2023. Následovat bude druhé kolo, současně se budou vypracovávat inženýrská opatření. V létě by potom měla začít oprava. Stavební firma bude mít na práce 11 měsíců, ale kvůli zimní přestávce se očekává dokončení na podzim 2024. Financování tak bude rozděleno do dvou let. Předpokládaná cena je 170 milionů korun.

„Bohužel se nám na nedávné schůzce s ministrem Martinem Kupkou nepodařilo vyjednat finanční podporu od státu na opravu. Financování rozložené do dvou let nám umožní investovat do krajských silnic. Samosprávám jsme slíbili, že budeme opravovat silnice například po položení kanalizací a vodovodů,“ řekl Kortyš.

Ve hře je stavba nového mostu

Zástupci kraje plán projednali s vedením magistrátu. Pardubice totiž plánují opravu mostu kpt. Bartoše, nebo stavbu zcela nového mostu. Spojnice nádraží a Polabin je totiž ještě v horším stavu a reálně mostu kpt. Bartoše hrozilo i úplné zavření. Dopravní omezení na dvou mostech přes Labe naráz by znamenalo dopravní armagedon.

„Jsem rád, že jsme si s panem náměstkem potvrdili soulad, že chceme intenzivně koordinovat opravu mostu Pavla Wonky tak, aby se časově nepotkala s aktivitami města na mostu na ulici kapitána Bartoše, jež budou vycházet z výsledku prohlídky jeho statiky,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Ta přitom u díla z 19. století není právě nejlepší a ve hře je několik možností, jak mu ulevit. Pro dopravní podnik by bylo například nepříjemné, kdyby na něj statik nechtěl pustit trolejbusy. „Máme informace, že některé prvky zachycení mostu jsou dokonce z roku 1882,“ řekl loni zastupitelům tehdejší náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, který byl odpovědný za dopravu.

Právě on začal o tristním stavu mostu kapitána Bartoše mluvit jako první. Dokonce naznačoval, že by bylo zřejmě levnější postavit úplně nový most. „Asi by se vyplatilo o tom uvažovat. Navíc bychom neomezili dopravu, starý most by fungoval během stavebních prací na novém mostě dál,“ řekl Kvaš.

To uvnitř Wonkova mostu zase zkorodovala některá nosná lana. Stavební firma je musí vyměnit. Závady odborníci odhalili v roce 2017. Zemní práce na výstavbě mostu začaly v 1955, v roce 1960 byl most slavnostně otevřen a jmenoval se most Československo-sovětského přátelství. Současný název nese od roku 1990.

„Zajímavý je mimo jiné také tím, že jde o první monolitický most z předpjatého betonu v zemi. Most ve své historii prošel několika opravami. Ta poslední, jejíž cena dosáhla 220 milionů korun, byla dokončena v roce 2006,“ uvedl Michele Vojáček z krajského tiskového odboru.