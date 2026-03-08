Není nutné volit radikální řešení, vybízí expert po vraždě šumperské taxikářky

Možnost přivolat strážníky zmáčknutím tlačítka je dobrá věc, hodnotí bezpečnostní expert Miloš Drdla z brněnského Centra akademických vzdělávacích služeb novinky pro šumperské taxikáře. Radnice začala opatření zavádět po nedávné vraždě řidičky místní taxislužby. Naopak například diskutovaná plexiskla mezi šoférem a pasažérem vidí jako přehnané řešení.
Bezpečnostní expert Miloš Drdla z brněnského Centra akademických vzdělávacích...
Bezpečnostní expert Miloš Drdla z brněnského Centra akademických vzdělávacích služeb | foto: Univerzita Palackého v Olomouci, Martin Višňa

Jak zbavit taxikáře obav po vraždě kolegyně? Podle odborníka na bezpečnost jsou technologická opatření přínosná, ale zásadní roli hraje prevence a schopnost zvládat konfliktní situace.

Jak hodnotíte možnosti, které navrhla šumperská radnice?
Třeba bezpečnostní tlačítko s lokátorem, díky němuž lze zjistit, kde se auto nachází, je jednoznačně pozitivní věc. Jde o trend, který běžně funguje i ve světě. Je pravda, že u vypjaté situace nemusí být snadné tlačítko zmáčknout, ale je to rozhodně lepší než nic.

Co říkáte na možnost plexiskla mezi řidičem a zákazníkem?
Je spousta míst, kde tahle pevnost pro šoféra i pasažéra může fungovat, třeba v Londýně či New Yorku, tam s tím jezdí naprostá většina taxíků. Ale nemyslím si, že by se u nás situace vyvinula tak, aby to bylo potřeba. To už je bariéra, která evokuje potenciální problém, ohrožení nebo nebezpečí. A tak dramatické riziko není, takže je to až skoro přehnané řešení.

Co by tedy mohlo být opravdu funkčním opatřením?
Zaprvé je to kombinace nějaké technické asistence, jako třeba ta aplikace. Tam však nastává otázka, jestli umí jen vyslat upozornění s polohou, že je šofér v problému, nebo dokáže také odposlouchávat vnitřek auta, případně zaznamenávat obraz. Pak by to fungovalo i jako jakási černá skřínka pro vyšetřování.

Druhá věc je investice do školení řidičů. Aby byli schopní rozpoznat krizové situace a dokázali se bránit. Měla by u nich být také psychologická příprava, aby zvládli pasažéra ne vyloženě zklidnit, ale alespoň zvládnout konflikt. Tady si myslím, že je obrovský prostor, jak pomoct.

Pomohlo by to zabité taxikářce?
Asi ne, paní moc velkou šanci neměla, protože ten člověk na ni brutálně zaútočil. Byl to opravdu výjimečný případ, v naprosté většině ostatních situací by však taková příprava svůj význam měla.

