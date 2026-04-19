Konec masakru migrujících žab. Přes silnici je u Šternberka přenášejí dobrovolníci

  7:58,  aktualizováno  7:58
Stovky žab už zachránili dobrovolníci na silnici mezi Šternberkem a jeho místní částí Krakořice. Postavili zde totiž zábrany dlouhé několik set metrů a zachycené obojživelníky chodí denně přenášet do blízkého rybníka, kam se žáby míří rozmnožovat.
Žábám migrujícím k rybníku u Babic poblíž Šternberka už nehrozí smrt pod koly...
Dalších 10 fotografií v galerii

Žábám migrujícím k rybníku u Babic poblíž Šternberka už nehrozí smrt pod koly aut. Zastaví je vybudované zábrany a dobrovolníci je poté přenesou na druhou stranu. | foto: Spolek O chlup

Umírání žab pod koly aut bylo pozorováno u rybníka poblíž Babic už loni, letos však byla včas připravena záchranná akce.

„Díky upozornění, které se ke mně dostalo od všímavých lidí, se podařilo ve spolupráci s odborem životního prostředí našeho městského úřadu a spolkem O chlup rychle zorganizovat záchranu žab,“ uvedl místostarosta Leo Czabe (Koalice pro Šternberk).

11 fotografií

„Pomocí vybudovaných zábran žáby zachytíme do sběrných nádob a následně přenášíme přes komunikaci k rybníku“, nastínila Nikola Šaršová ze spolku O chlup. Doposud dobrovolníci přenesli už téměř čtyři stovky zvířat.

„Členové spolku a dobrovolníci odvádějí obrovský kus práce, místo plánovaných dvou set metrů zábran jich nakonec postavili celkem tři stovky a dalších sto je ještě čeká,“ vyzdvihl Czabe.

„Terén nebyl vůbec jednoduchý, ale i tak to všichni zvládli s nasazením a energií, za kterou jim patří poděkování. Přesně tak má vypadat spolupráce a péče o přírodu kolem nás,“ dodal.

Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni

Překonat rušnou silnici pomáhají obojživelníkům v regionu například také v Přerově. Žáby tam putují z oranice u lužního lesa Žebračka k vodní ploše přírodní památky Malé Laguny a v minulosti docházelo na silnici, která jim trasu přetíná, k hromadným úhynům. Nyní je zachytávají mobilní zábrany.

„Přenos žab pak budou zajišťovat ve všední dny studenti Střední zemědělské školy, o víkendech se k nim přidají dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Jakuba Škody, pracovníci magistrátu a členové komise životního prostředí,“ uvedla v únoru mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

„V loňském roce se díky této aktivitě podařilo zachránit 3 086 jedinců zvláště chráněných druhů. Šlo například o ropuchy obecné a zelené, skokany štíhlé i zelené či čolky obecné – druhy, které v České republice trpí úbytkem populací,“ doplnil náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu – ODS).

Autor: