Hlavní program se koná ve čtvrtek 7. května, už na předcházející den však organizátoři přichystali pomyslné zahřívací kolo.
„Návštěvníci majálesu mají možnost poznat více než sedmdesát studentských a neziskových organizací a univerzitních pracovišť, které budou mít v Letňáku své stánky, poblahopřát čerstvým vítězům Literární soutěže UP nebo se zúčastnit populární vědomostní soutěže AZ-kvíz s Alešem Zbořilem,“ uvedl Matěj Dostálek, prorektor pro komunikaci a společenskou odpovědnost UP.
Chybět nebude ani populární soubor improvizačního divadla O.LI.V.Y. nebo slam poetry, v hudební části programu se představí Fly Tomorrow, Kristýna Smutná nebo Hudebka Live, kterou tvoří studenti olomoucké katedry hudební výchovy.
Celý středeční program potrvá až do ranních hodin a zakončí jej silent disco, na němž účastníci poslouchají hudbu ve sluchátkách. První den se ponese i v duchu několika benefic, outdoorového programu nebo velké soutěže o ceny za 50 tisíc korun.
Královnou bude horolezkyně Dina Štěrbová
Ve čtvrtek bude ze dvou pódií znít rock, pop či rap, ale také folk nebo taneční hudba.
„Velký zájem bude určitě o vystoupení Vypsané fixy, pop punkové legendy, jež hraje už více než třicet let a v Olomouci je vždy vítaným hostem. Vůbec poprvé se naopak v našem městě představí Slavíček, fenomén digitální hudební scény, který si pečlivě střeží svou identitu,“ nastínil hlavní koordinátor majálesu Ondřej Martínek.
|
Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub
Návštěvníci se mohou těšit také na zpěvačku Kayu, která ještě jako teenagerka zvítězila v soutěži Mattoni Music Talent a dočkala se vlastního billboardu na Times Square v New Yorku. Sérii živých vystoupení uzavře skupina Elektrïck Mann.
Pomyslným vrcholem hlavního programu bude krátce před pátou odpoledne korunovace královny majálesu. „Bude jí Dina Štěrbová, jedna z největších osobností československého horolezectví, která pokořila dvě osmitisícovky a jejíž profesní život byl téměř třicet let spjatý s Univerzitou Palackého,“ shrnul Martínek.
Těšit se lze na maséry, jógu i besedy
Štěrbová vyučovala na přírodovědecké fakultě matematiku. Významná je také její účast na humanitárních projektech – před dvaceti lety pomohla založit vysokohorskou nemocnici v Pákistánu. V roce 2023 jí prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy I. stupně.
„Součástí programu bude také beseda s čerstvou královnou majálesu,“ dodal Martínek.
|
Proslulému klubu se vrátil název. Pro lidi jsme pořád byli Varna, říká provozní
Návštěvníci se mohou ve čtvrtek těšit rovněž na prodejní hand made zónu nebo třeba maséry a tatéry. Organizátoři mysleli i na sportovní program včetně dopolední jógy pro veřejnost, besed a přednášek v UPointu a ve Studentském klubu UP nebo speciální majálesový kvíz v Jazz Tibet Clubu. Afterparty proběhnou v klubech Bocca a Varna.
Vstup na akci je již tradičně první den volný. Vstupenky na druhý, hlavní den mohou zájemci koupit za zvýhodněnou cenu do úterý 5. května v univerzitním obchodě a informačním centru UPoint. Na místě budou studentské vstupenky k dispozici za 150 korun, ostatní návštěvníci zaplatí o stokorunu více.
Jak vypadal Olomoucký majáles v roce 2024:
|
7. května 2024