Olomoucký majáles míří poprvé do letního kina. Láká na hudbu všech žánrů či kvízy

  7:56,  aktualizováno  7:56
Dvě hudební scény, na nichž vystoupí dvě desítky kapel a interpretů, dále divadelní stan, AZ-kvíz, prezentace studentských spolků a neziskových organizací či doprovodný program pro celou rodinu. To vše nabídne letošní ročník Olomouckého majálesu Univerzity Palackého (UP), který se příští týden poprvé uskuteční v areálu letního kina.
Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z...
Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z jednoho z předchozích ročníků). | foto: Vojtěch Kmenta

Hlavní program se koná ve čtvrtek 7. května, už na předcházející den však organizátoři přichystali pomyslné zahřívací kolo.

„Návštěvníci majálesu mají možnost poznat více než sedmdesát studentských a neziskových organizací a univerzitních pracovišť, které budou mít v Letňáku své stánky, poblahopřát čerstvým vítězům Literární soutěže UP nebo se zúčastnit populární vědomostní soutěže AZ-kvíz s Alešem Zbořilem,“ uvedl Matěj Dostálek, prorektor pro komunikaci a společenskou odpovědnost UP.

Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z jednoho z předchozích ročníků).
Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z jednoho z předchozích ročníků).
Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z jednoho z předchozích ročníků).
Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z jednoho z předchozích ročníků).
Chybět nebude ani populární soubor improvizačního divadla O.LI.V.Y. nebo slam poetry, v hudební části programu se představí Fly Tomorrow, Kristýna Smutná nebo Hudebka Live, kterou tvoří studenti olomoucké katedry hudební výchovy.

Celý středeční program potrvá až do ranních hodin a zakončí jej silent disco, na němž účastníci poslouchají hudbu ve sluchátkách. První den se ponese i v duchu několika benefic, outdoorového programu nebo velké soutěže o ceny za 50 tisíc korun.

Královnou bude horolezkyně Dina Štěrbová

Ve čtvrtek bude ze dvou pódií znít rock, pop či rap, ale také folk nebo taneční hudba.

„Velký zájem bude určitě o vystoupení Vypsané fixy, pop punkové legendy, jež hraje už více než třicet let a v Olomouci je vždy vítaným hostem. Vůbec poprvé se naopak v našem městě představí Slavíček, fenomén digitální hudební scény, který si pečlivě střeží svou identitu,“ nastínil hlavní koordinátor majálesu Ondřej Martínek.

Návštěvníci se mohou těšit také na zpěvačku Kayu, která ještě jako teenagerka zvítězila v soutěži Mattoni Music Talent a dočkala se vlastního billboardu na Times Square v New Yorku. Sérii živých vystoupení uzavře skupina Elektrïck Mann.

Pomyslným vrcholem hlavního programu bude krátce před pátou odpoledne korunovace královny majálesu. „Bude jí Dina Štěrbová, jedna z největších osobností československého horolezectví, která pokořila dvě osmitisícovky a jejíž profesní život byl téměř třicet let spjatý s Univerzitou Palackého,“ shrnul Martínek.

Těšit se lze na maséry, jógu i besedy

Štěrbová vyučovala na přírodovědecké fakultě matematiku. Významná je také její účast na humanitárních projektech – před dvaceti lety pomohla založit vysokohorskou nemocnici v Pákistánu. V roce 2023 jí prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

„Součástí programu bude také beseda s čerstvou královnou majálesu,“ dodal Martínek.

Návštěvníci se mohou ve čtvrtek těšit rovněž na prodejní hand made zónu nebo třeba maséry a tatéry. Organizátoři mysleli i na sportovní program včetně dopolední jógy pro veřejnost, besed a přednášek v UPointu a ve Studentském klubu UP nebo speciální majálesový kvíz v Jazz Tibet Clubu. Afterparty proběhnou v klubech Bocca a Varna.

Vstup na akci je již tradičně první den volný. Vstupenky na druhý, hlavní den mohou zájemci koupit za zvýhodněnou cenu do úterý 5. května v univerzitním obchodě a informačním centru UPoint. Na místě budou studentské vstupenky k dispozici za 150 korun, ostatní návštěvníci zaplatí o stokorunu více.

