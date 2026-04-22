Uměle vytvořené tůně na Olomoucku přilákaly i největšího vodního brouka Evropy

  16:02,  aktualizováno  16:02
Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk vodomil černý, který patří k největším na světě a na kontinentu mu patří v tomto ohledu prvenství.
V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil černý. Na snímku dokládá jeho velikost srovnání s čolky obecnými. | foto: Ondřej Dočkal, CHKO Litovelské Pomoraví

Tůně u Růžové cesty byly vytvořeny v roce 2024. „Při nedávné kontrole jsme zde narazili na vodomila černého (Hydrophilus piceus). Jde o největšího evropského vodního brouka, který patří i mezi největší vodní brouky na celém světě. Dorůstá 50 i více milimetrů délky,“ uvedli na Facebooku zástupci správy CHKO.

Současně zveřejnili i fotografii ilustrující skutečnou velikost vodomila při srovnání s čolky obecnými. Další obdobně velké druhy vodomilů se podle nich vyskytují až v Brazílii a severní Americe.

Zajímavostí pak je, že vodomilové jsou v dospělosti téměř výhradně vegetariáni a živí se vodními rostlinami, jejich larvy jsou ale dravé – specializují se na vodní plže, okružáky a plovatky.

„Domovem vodomilů jsou převážně menší stojaté vody. Ty jsou však stále více ohroženy eutrofizací (nadměrným obohacováním vody živinami) a nekontrolovaným zaváděním nevhodné rybí obsádky včetně invazních druhů,“ podotkli ochranáři.

„Vlivem těchto problémů vodní plochy přicházejí o porosty vodních rostlin, a s nimi mizí i druhy na ně vázané – včetně těchto černých krasavců,“ dodali.

