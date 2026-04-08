Vědci v Olomouci vyseli geneticky upravený ječmen, lépe odolá změnám klimatu

  15:34,  aktualizováno  15:34
Na poli na okraji Olomouce začal výsev dvou nových geneticky upravených linií ječmene. Testují je zde vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (AV ČR). Experiment je jedním z prvních svého druhu v českém i evropském rostlinném výzkumu. Získané výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.

Testované rostliny vycházejí z modelové odrůdy jarního ječmene Golden Promise a byly upraveny mutací jediného genu VRN1 pomocí molekulárních nůžek CRISPR. Změna ovlivňuje reakci rostliny na chlad a načasování kvetení. Cílem polního pokusu je zjistit, jak se genetické změny projeví v běžném prostředí mimo laboratoř.

„Dosud se tyto genetické linie pěstovaly pouze v kontrolovaných podmínkách růstových komor a skleníků, proto je jejich chování na poli zásadní pro ověření efektu úprav. Polní prostředí nelze v laboratoři napodobit,“ vysvětlil motivaci Jan Šafář z Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Výsadba geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.
Výsev geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.
V levé části je vidět detail klasu přirozeného ječmene, v pravé části je gen VRN1 mutován a vypnut pomocí metody CRISP/CAS. Po ztrátě funkce tohoto genu ječmen není schopný vykvést a mít semena. V úžlabí listů ale začíná vytvářet novou rostlinu včetně kořínků. Po vyjmutí těchto „oddenků“ a zasazení do půdy rostliny normálně rostou.
Vědci vysvětlují, jak fungují molekulární nůžky CRISPR/Cas9.
U první testované linie úprava jediného genu ovlivňuje, kdy rostlina začne kvést a vytvářet klas. „Načasování kvetení je zásadní nejen pro výnos, ale i pro stabilitu produkce. U jarního ječmene, který je významnou surovinou pro výrobu sladu a piva, hrají roli i podmínky, za nichž porosty vzejdou, v posledních letech je totiž stále častěji ohrožuje rychlý nástup jarního sucha,“ podotkl Jan Šafář.

Druhá linie přezdívaná „nesmrtelný ječmen“ vykazuje výrazně neobvyklé chování, jež vědci dosud u ječmene nepozorovali. Rostliny nevstupují standardně do fáze kvetení a netvoří semena, místo toho pokračují v růstu a vytvářejí nové výhony.

V laboratorních podmínkách tak dosahují nápadně delší životnosti než běžný ječmen. To podle vědců otevírá možnost budoucího šlechtění obilnin, jež by nebylo nutné každoročně znovu vysévat.

Polní pokus se uskuteční na ploše nepřesahující 100 metrů čtverečních a může trvat až deset let. Podléhá přísným pravidlům biologické bezpečnosti včetně izolace porostu, oplocení a dlouhodobého monitoringu vlivu na okolní prostředí.

Výzkum podle vědců souvisí s tím, že se zemědělství v současnosti potýká s rychlými změnami klimatu.

„Mírné zimy a jarní sucha narušují přirozené cykly plodin a komplikují stabilní produkci. Výsledky z tohoto polního experimentu mohou šlechtitelům i zemědělcům pomoci vyvíjet odrůdy, které se dokážou s proměnlivým klimatem lépe vyrovnat,“ vyzdvihla Lucie Peřinová z tiskového oddělení Akademie věd.

