Expres zároveň bude vyjíždět oproti původnímu harmonogramu o více než hodinu dřív. Na vině je vícero důvodů, které klub nemohl ovlivnit.
„Jízdní řád jsme museli upravit kvůli dopravní situaci v Německu. Namísto původně plánované severní trasy pojedeme jižním směrem. Změna proběhla na základě posledních pokynů od německého dopravce Deutsche Bahn,“ vysvětlil příčinu úpravy jízdního řádu koordinátor olomouckých fanoušků Zbyněk Müller.
Vlak má po cestě zastavovat v Zábřehu i Praze, zde také dojde k změnám. Oproti původnímu času 23.45, vyrazí expres z Olomouce už ve 22.33. V Zábřehu zastaví minutu před jedenáctou večerní.
|
Původně měla souprava zastavovat také v Praze-Holešovicích, tato zastávka se ovšem přesouvá. „Kvůli průjezdu jižní trasou je plánovaná zastávka v Praze přesměrována na hlavní nádraží,“ informoval klub. Vlak tam zastaví v 1.15.
Elektřina pouze v jednom voze ze čtrnácti
Dalším nelichotivým faktem pro 750 cestujících je skutečnost, že pouze v jednom ze 14 vagónů budou elektrické zásuvky. Cesta přitom potrvá zhruba dvanáct hodin.
Podle informací iDNES.cz totiž České dráhy vypravují zastaralé vagóny, o čemž klub dostal od ČD informaci až během úterý, tedy den před odjezdem. Jiné vozy údajně České dráhy nemají aktuálně k dispozici.
„Upozorňujeme, že elektrické zásuvky budou k dispozici pouze ve voze číslo 3. Doporučujeme tedy vybavit se powerbankami. Kvůli nedostupnosti dostatečného množství připojení k elektřině vám nemůžeme ve vlaku nabídnout catering. Připravte si tedy dostatečné množství jídla a pití na cestu,“ stojí v prohlášení klubu.
„Ohledně cateringu snad ještě aspoň jedna malá pozitivní zpráva. Pivovar Litovel a jejich hostesky rozdají při nástupu cca 700 plechovek piv pro fanoušky,“ napsal během úterního odpoledne Müller na Facebooku.
Sigma chce v Německu zaútočit na rekord v počtu fanoušků na evropském utkání. Nejvíce sigmáků zatím dorazilo v roce 1991 do Hamburku, kde Olomouc podporovalo zhruba 800 příznivců.
Do Mohuče by mělo jenom vlakovým speciálem dorazit 750 lidí. „Bude tudíž záležet na tom, kolik lidí se doopravdy přidá po vlastní ose,“ řekl mluvčí klubu Jiří Fišara.
Lístky do „Modro-bílého expresu“ se pohybovaly v cenové relaci 2 270 Kč až 2 470 Kč v závislosti na tom, zda šlo o jízdenku do první, či druhé vlakové třídy. V ceně je kromě místenky také vstupenka na zápas a blíže nespecifikovaný dárek. Catering a elektřina ovšem pro většinu lidí nebude.