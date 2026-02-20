Těšínský Ferda Mravenec těší malé diváky už třicet let. Tančí i zpívá

  12:36,  aktualizováno  12:36
Představení Těšínského divadla pro děti Ferda Mravenec slaví sedmistou reprízu. Muzikál podle knihy Ondřeje Sekory, který nastudoval tvůrčí tým české scény pod vedením režiséra Karola Suszky v roce 1994, se zařadil mezi nejúspěšnější inscenace v celorepublikovém měřítku.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...
Další 4 fotografie v galerii

Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza. | foto: Těšínské divadlo

„V rámci jednoho regionálního divadla jde o zcela obdivuhodný výsledek,“ potvrzuje Alena Hrádková z Divadelního ústavu.

Například šest set uvedení měl Sluha dvou pánů Národního divadla v Praze s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.

K největším rekordmanům patří inscenace Hrdý Budžes s Barborou Hrzánovou nebo Shirley Valentine se Simonou Stašovou, které mají okolo tisíce repríz.

Ferda Mravenec oslavil devadesátiny. Původně byl vandal, ochmelka a násilník

Naprostým fenoménem bylo představení pražské Laterny Magiky Kouzelný cirkus ze sedmdesátých let s počtem repríz šest a půl tisíce.

V rolích optimistického, statečného a vynalézavého Ferdy Mravence s červeným puntíkovaným šátkem na krku, brouka Pytlíka a mnoha dalších hmyzích postav se vystřídala spousta herců, kteří nehráli jen v Českém Těšíně. Jde totiž o mimořádně úspěšný zájezdový titul, který znají diváci z celé země.

Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
5 fotografií

„Síla inscenace spočívá ve výpravnosti a výrazné hudební složce se spoustou chytlavých melodií. Navíc Ferda v době svého vzniku opravdu frčel. Děti ho znaly i z televize,“ vysvětluje obchodní ředitelka Těšínského divadla Kateřina Mertha.

Zájezdový provoz byl náročný zvláště kvůli dětským hercům ve věku devět až patnáct let, kterých v představení hraje asi patnáct.

„Děti se musely omlouvat ze školy, často s nimi na zájezdové šňůry jezdily i maminky,“ dodává Mertha.

Vedle režiséra Karola Suszky se o atraktivitu představení výrazně zasloužili výtvarník Josef Rozbroj a skladatel a textař Lešek Wronka.

Sekorův Ferda Mravenec je nejspíš holka, ukazuje na výstavě entomolog

„Maminky s dětmi i babičky s vnoučaty si dodnes společně s Ferdou zpívají písničky, které Wronka složil,“ říká Mertha.

Slavnostní sedmistou premiéru odehraje soubor v sobotu ve tři odpoledne.

Autor: