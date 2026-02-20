Těšínský Ferda Mravenec těší malé diváky už třicet let. Tančí i zpívá

„V rámci jednoho regionálního divadla jde o zcela obdivuhodný výsledek,“ potvrzuje Alena Hrádková z Divadelního ústavu.
Například šest set uvedení měl Sluha dvou pánů Národního divadla v Praze s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.
K největším rekordmanům patří inscenace Hrdý Budžes s Barborou Hrzánovou nebo Shirley Valentine se Simonou Stašovou, které mají okolo tisíce repríz.
Naprostým fenoménem bylo představení pražské Laterny Magiky Kouzelný cirkus ze sedmdesátých let s počtem repríz šest a půl tisíce.
V rolích optimistického, statečného a vynalézavého Ferdy Mravence s červeným puntíkovaným šátkem na krku, brouka Pytlíka a mnoha dalších hmyzích postav se vystřídala spousta herců, kteří nehráli jen v Českém Těšíně. Jde totiž o mimořádně úspěšný zájezdový titul, který znají diváci z celé země.
„Síla inscenace spočívá ve výpravnosti a výrazné hudební složce se spoustou chytlavých melodií. Navíc Ferda v době svého vzniku opravdu frčel. Děti ho znaly i z televize,“ vysvětluje obchodní ředitelka Těšínského divadla Kateřina Mertha.
Zájezdový provoz byl náročný zvláště kvůli dětským hercům ve věku devět až patnáct let, kterých v představení hraje asi patnáct.
„Děti se musely omlouvat ze školy, často s nimi na zájezdové šňůry jezdily i maminky,“ dodává Mertha.
Vedle režiséra Karola Suszky se o atraktivitu představení výrazně zasloužili výtvarník Josef Rozbroj a skladatel a textař Lešek Wronka.
„Maminky s dětmi i babičky s vnoučaty si dodnes společně s Ferdou zpívají písničky, které Wronka složil,“ říká Mertha.
Slavnostní sedmistou premiéru odehraje soubor v sobotu ve tři odpoledne.