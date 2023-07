Frýdlantský výběžek je pro gastronomii zakletý, restaurace bojují o přežití

„Z provozně technických důvodů dočasně uzavřeno“ stojí na dveřích i na facebookové stránce restaurace Valdštejn. Oblíbený gurmánský podnik nacházející se v lázeňském parku Spa Resort Libverda tak po dvou letech zklamal své stálé zákazníky.

„Tohle je špatně, jídlo luxusní, personál skvělý, takové to tam už nikdy nebude,“ reagovala na příspěvek o uzavření Alice Urbančíková. „Doufám, že dočasně nebude změněno na definitivně,“ přidala se další uživatelka.

Podle Davida Soldána, vedoucího stravovacího úseku lázní, ale uzavření stylové restaurace definitivní je. Nyní se nabízí k pronájmu, vedení rovněž uvažuje o jiném pojetí a větším přizpůsobení klientele. V každém případě už k němu nedojde s původními provozovateli.

„Momentálně se soustředíme na lázeňskou restauraci Balustráda a Valdštejn je v jednání,“ říká Soldán. „Je to škoda, byl to tady v regionu unikát. Teď už se dá v okolí jít akorát do hospod, na pizzu nebo kebab, což je o několik úrovní níž,“ říká další ze zákazníků dnes již uzavřené restaurace. „Cenově to bylo samozřejmě o něco dražší. Většina místních si za kvalitu evidentně nechce připlatit,“ domnívá se.

Valdštejn není jediný

Stejně jako Valdštejn bojují, nebo v minulosti bojovaly, také další restaurace ve Frýdlantském výběžku. Sedm kilometrů vzdálené Bike bistro U Všech andělů v Novém Městě pod Smrkem se nejvíce trápilo během covidového období. Manželé Svobodovi museli v této době dokonce uspořádat veřejnou sbírku na portálu Hithit, kde si zákazníci mohli předplatit jejich nabídku či služby. A vyplatilo se. Díky téměř stovce zájemců se tehdy podařilo vybrat částku 128 650 korun.

„Tohle období jsme přežili díky tomu, že jsme ve vlastním objektu. Opatření, která nám tehdejší vláda připravila, byla ekonomicky katastrofální,“ vzpomíná majitel restaurace Michael Svoboda a přiznává, že ani dnes to s udržením není lehké.

„Návštěvnost je v týdnu bohužel tak slabá, že nepokryje výdaje na celodenní provoz. Víkend je pokaždé jiný, ale nebýt rautů, oslav, pohřbů a podobně, byl by pokles tržeb výrazný. Výhodu máme v tom, že můžeme nabídnout jak ubytování, tak i dobrou gastronomii a jsme schopni fungovat v málo lidech.“

Místní šetří a vaří doma

Díky flexibilnímu letnímu provozu, který se přizpůsobuje ubytovaným hostům, přežívá restaurace každoročně těžkou zimu a dotuje potřebné opravy.

O složitém podnikání v této oblasti vědí své také další provozovatelé gastronomických služeb. V posledních letech se například v Hejnicích zavřely kavárny Vločka či Pink Café, jiná restaurační zařízení v regionu sníženému zájmu zase přizpůsobují otevírací dobu, jež se výrazně odvíjí od hlavní turistické sezony a zbytku roku.

Podle slov starosty Hejnic Jaroslava Demčáka neexistuje žádná forma podpory, kterou by mohlo město místním podnikatelům poskytnout. „Bylo to v době covidu, kdy jsme jim přispívali, ale nyní ne. Je to těžké, protože místní nadávají, že tu nic gastro není. Sami ale do toho, co tu je či co vznikne, nechodí a šetří spíše domácím vařením,“ tvrdí starosta.